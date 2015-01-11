В России повысят критерии нуждаемости семей для выплаты увеличенных в 200 раз пособий на детей

Правительство России подготовило законопроект о повышении критериев нуждаемости семьи – это позволит увеличить число претендентов на ежемесячные выплаты от государства, об этом сообщил глава кабмина РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания о достижении национальных целей развития в сфере демографии.

Напомним, ранее размер помощи малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет был увеличен в 200 раз, с 50 рублей до 10 тыс. рублей на одного ребенка.

«Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семьи с 1,5 до 2 минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка», – сказал, в частности Медведев.

Он также анонсировал двукратное повышение с 1 июля 2019 года компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Премьер-министр напомнил, что базовый документ, на который ориентируется правительство РФ, это Единый план по достижению национальных целей до 2024 года. «В сфере демографии у нас две принципиальные цели – добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни (до 78 лет к 2024 году)», – добавил он.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-povysyat-kriterii-nuzhdaemosti-semey-dlya-vyplaty-posobiy-na-detey_117564.html