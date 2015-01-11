Смертен ли «Бессмертный полк»?

«Всё по-настоящему ценное не купишь за деньги». Эта фраза уже набила оскомину, но во время агрессивного насаждения психологии потребительщины и эти слова звучат, как откровение.

На днях (а точнее – 22 июня) прошло традиционное памятное мероприятие у мемориала «Вечный огонь», посвященное памяти жертв Великой Отечественной войны, начавшейся в этот день 78 лет назад. Хочется надеяться, что цветы и венки, возложенные в этот день к Вечному огню, пролежат дольше, чем те, что были сожжены юными вандалами после «Вечерней зори» 8 мая. Этих несчастных беспризорников, видимо, с рождения воспитывала вечно пьяная подворотня, а школа оказалась бессильна.

Впрочем, что там говорить про школу с ее «как бы патриотическим» воспитанием, если у нас и взрослые «кураторы» умудряются провалить даже то, что давно существует без их вмешательства. Имею в виду «Бессмертный полк» – удивительное явление, в прямом смысле слова вышедшее из народа и набирающее популярность не только в России и странах СНГ, но и в так называемом дальнем зарубежье.

Но в нашем городе не должно быть «стихийных инициатив». Как сообщал один из порталов перед праздником: «Администрация Озерского городского округа, служба по делам молодежи, общественное объединение «Волонтеры Победы», студенческий строительный отряд "Челябинск-40" при поддержке сотрудников ФГКУ "Специальное Управление ФПС № 1 МЧС России" организуют шествие «Бессмертного полка».

Промните, чем закончилась эта дивная оргработа? Многие горожане даже не узнали, что время выхода колонны «Бессмертного полка» изменилось по воле «организаторов». Часть пришедших пораньше уже успела пройти перед трибунами, затем все собравшиеся дружно смотрели на пустующую площадь под звуки известных песен (ибо фонограмма записана и должна прозвучать, а колонна неожиданно быстро кончилась). В это время постепенно на выходе к трибунам образовалась пробка из «самовольно» образовавшейся колонны людей, пришедших «как раньше» и потому – опоздавших. Чтобы освободить проход и дать возможность дальнейшего проведения парада, было принято решение выпустить «вторую колонну «Бессмертного полка» (как это было объявлено). Ну почему у нас в городе все через… недоразумение?

Очень хочется надеяться, что называющие себя «организаторами» как-то действительно смогут организовать в будущем шествие «Бессмертного полка» достойным образом. Можно использовать передовой опыт обеих столиц и пройти колоннами по городу, а не только сто метров перед трибунами… Впрочем, о чем это я? Я же не организатор…

Спасибо хоть в этом году не было перед колонной «Бессмертного полка» гигантского портрета «отца народов». Маленькая ложка мёда в бочку дегтя…

Александр Волынцев