С юбилеем, Новогорный! Афиша мероприятий

«Я любуюсь тобой, мой поселок родной, Каждый день, каждый час и мгновение. Ты частица земли, всей России моей И горжусь я своим поселением!» Афиша мероприятий: 5 июля (площадь Дома культуры «Энергетик») - праздничный концерт, посвященный 65 – летнему юбилею поселка Новогорный. В программе концерта: выступление творческих коллективов и солистов ДК «Энергетик», «Народного» коллектива ансамбля танца «Сорока» (МБУ "КДЦ"), вокального ансамбля «С песней по жизни» г. Озерск, кавер–квартета «Море»( г. Челябинск). Начало в 19.00 часов. 6 июля - спортивный праздник(стадион "Энергетик") с 10:00 - выступление солистов ДК "Энергетик", спортивные состязания, детская площадка, батуты, аттракционы, награждение участников соревнований

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