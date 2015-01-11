С юбилеем, Новогорный! Афиша мероприятий

«Я любуюсь тобой, мой поселок родной,
Каждый день, каждый час и мгновение.
Ты частица земли, всей России моей
И горжусь я своим поселением!»
Афиша мероприятий:
5 июля (площадь Дома культуры «Энергетик») - праздничный концерт, посвященный 65 – летнему юбилею поселка Новогорный.
В программе концерта: выступление творческих коллективов и солистов ДК «Энергетик», «Народного» коллектива ансамбля танца «Сорока» (МБУ "КДЦ"),
вокального ансамбля «С песней по жизни» г. Озерск,
кавер–квартета «Море»( г. Челябинск).
Начало в 19.00 часов.
6 июля - спортивный праздник(стадион "Энергетик")
с 10:00 - выступление солистов ДК "Энергетик", спортивные состязания, детская площадка, батуты, аттракционы, награждение участников соревнований