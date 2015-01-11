Объявляем о формировании Общественной молодежной палаты

Если вам от 16 до 30 лет, вы активны, инициативны, хотите получить опыт работы в молодежной организации, реализовать себя, принять участие в десятках интересных проектов то ждем вас принять участие в формировании Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов.

Общественная молодежная палата – это площадка для профессионального и личностного роста, место, где формируется фундамент для решения конкретных дел. Молодежная палата – важный опыт для будущего.

Для того чтобы стать кандидатом в члены молодежной палаты необходимо представить следующие документы:

- заявление в Собрание депутатов о выдвижении своей кандидатуры в Общественную молодежную палату в свободной форме;

- письменное заявление и выписка из протокола заседания общественной организации или представления предприятия или организации (для кандидата, выдвинутого в члены палаты от предприятия или организации);

- программа деятельности кандидата по решению конкретной проблемы («Моя работа в общественной молодежной палате»);

- резюме;

- рекомендации.

Документы принимаются по адресу:

Собрание депутатов Озерского городского округа, 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30,а, каб. 204, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье. Тел.: 2-69-39