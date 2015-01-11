262 происшествия зарегистрировано в Озёрске за прошлую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 262 происшествия, возбуждено 21 уголовное дело, раскрыто 9.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 15 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 11 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 7 выездов.

Было составлено 268 административных протоколов, в том числе:

- за нарушение ПДД – 154 протокола;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 52 протокола;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 4 протокола;

- за мелкое хулиганство – 39 протоколов.

Осуществлено 6 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 13 профилактических осмотров.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск