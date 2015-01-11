В Озерске пройдет мотопробег, призванный объединить города «Росатома»

1 июля был дан старт мотопробегу «В поисках 12 стульев» по мотивам произведения Ильфа и Петрова. Он пройдёт в течение июля в 12 городах присутствия предприятий госкорпорации «Росатом». В Озерск участники планируют приехать 7 июля, точное время будет известно позже.

Этот проект поддержал Общественный совет Госкорпорации «Росатом», это совместная работа Библиотеки им. Маяковского г. Зеленогорска и мотоклуба Barghest MC. Проект призван объединить города присутствия предприятий ГК “Росатом”, популяризировать чтение и мототуризм как движение, набирающее популярность среди молодежи.

Участники мотопробега - зеленогорские библиотекари и байкеры - планируют посетить города: Зеленогорск, Железногорск, Северск, Озерск, Трехгорный, Снежинск, Новоуральск, Глазов, Димитровград, Волгодонск, Нововоронеж, Заречный (Пензенская область).

Суть мотопробега: 12 стульев, специально изготовленных для этого проекта, рассылаются по 11 атомным городам, и в каждом из них хранится подарок от организаторов. Участники проекта – байкеры выдвигаются на поиски стульев по заранее намеченному маршруту.

Приезжая в город, команда проекта отправляется в городскую библиотеку, где их ждет квест с сюжетом из одноименного произведения по поиску стула с «секретом». После находки стула он публично вскрывается. Участники находят подарок, который они вручают библиотеке и отправляются в следующий город.

В каждом городе в планах гостей провести встречи со СМИ, жителями города. Сделать совместные фотосессии.

Приглашаем всех желающих помочь гостям-байкерам в поисках стула.

За подробностями добро пожаловать в официальную группу проекта https://vk.com/public178464001