Больше 19 тысяч человек побывали на Ильменском фестивале в этом году

В минувшие выходные под Миассом прошел 43 Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. По данным организаторов, за три дня фестиваль посетило 19 300 гостей, а на сценах феста выступило порядка 150 музыкантов, среди которых народный артист России Олег Митяев, заслуженный артист РФ Виктор Третьяков, шоу-скрипачка из Германии Тамара Сидорова и ансамбль "Седьмая бригада".

Также на территории Ильменки прошел конкурс авторской песни, в котором участвовали музыканты из Уфы, Екатеринбурга, Самары, Тюмени, Ижевска, Нижнего Тагила и Челыбинска. Лауреатами конкурса стали Надежда Батюкина (Уфа) в номинации "исполнитель", ансамбль "4G" (Уфа) в номинации "ансамбль", трио "Самарские барды" (Самара) в номинации "исполнитель". Дипломанты: дуэт Ольги Палтоновой и Ярославы Максимовских (Екатеринбург); Юлия Валиахметова (Уфа). А в поэтическом конкурсе победу одержал Александр Кукушкин из Озёрска.

Проживание в палаточном лагере и вход на территорию фестиваля был бесплатный, как и в предыдущие годы. Кроме того, на этот раз на фестивале дождя почти не было, хотя погода выдалась пасмурной.

Для удобства жителей палаточного лагеря сотрудники фестиваля организовали подвоз бесплатной воды, пункты медицинской помощи, парковку и пункты ресепшена фестиваля с программой.

Напомним, что Ильменский фестиваль авторской песни входит в официальный список брендов Южного Урала и ежегодно принимает на своей площадке тысячи гостей. В разные годы на Ильменке выступали специальные гости: Дмитрий Харатьян, Владимир Кристовский (группа UMA2RMAN), Тамара Гвердцители, Вячеслав Бутусов, Вениамин Смехов, Юрий Стоянов, Леонид Лейкин, Никита Высоцкий, Валерий Сюткин, Сергей Трофимов, Сергей Безруков, Юрий Гальцев, Сергей Чиграков ("Чиж") и другие.

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