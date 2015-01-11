7 июля в Озерск приехали участники мотопробега «В поисках 12 стульев» - байкеры из Зеленогорска ( Красноярский край). Дружная живописная команда побывает в течение месяца в одиннадцати городах расположения предприятий госкорпорации «Росатом» и уже посетила помимо Озерска Железногорск, Северск, Трехгорный, Снежинск.

Впереди - Новоуральск, Глазов, Димитровград, Волгодонск, Нововоронеж, финальная точка - Заречный (Пензенская область). Участники успели преодолеть почти 3800 километров, даже успели попасть в аварию из-за сильного дождя и мокрой дороги, но все обошлось небольшими поломками мотоциклов.

Мотопробег стал партнерским социальным проектом зеленогорской библиотеки имени Маяковского и мотоклуба «Barghest MC», проект поддержал Общественный совет госкорпорации «Росатом». Его цель – объединить города присутствия предприятий Росатома, популяризировать чтение и мототуризм как движение, набирающее популярность среди молодежи.

Лейтмотивом проекта стали приключения Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, исколесивших множество городов и весей в поисках стульев. Краснодеревщиком из Зеленогорска под заказ были изготовлены двенадцать стульев с логотипами Росатома и электрохимического завода. В каждом стуле - «сокровище», подарок от организаторов пробега, их участники должны найти в процессе квеста. Предметы поиска уже разосланы в библиотеки 11 росатомовских городов и теперь ждут, когда до каждого из них доберется команда мотопробега.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков на своем мотоцикле лично встретил делегацию и предложил осмотреть город. Байкеры побывали у ротонды, на набережной Иртяша, в храме.

Среди суровых сибирских, а на самом деле супер-позитивных байкеров оказались две прекрасные дамы. Немного уставшая Галина рассказала, что взбодрилась после прогулки у озера, восхищалась нашим городом:

-Озеро у вас замечательное, оно меня поразило, на берегу такая живительная прохлада. Мы не ожидали, что город довольно большой, такой красивый!

Директор Централизованной библиотечной системы Ольга Побережная поставила библиотечный штамп на эксклюзивный экземпляр книги, который участники везут с собой, и пригласила всех в здание.

Далее начался увлекательный тематический квест по поиску заветного «озерского» стула. Сотрудницы библиотеки радушно встречали визитеров, при этом каждая из них талантливо исполнила роль персонажа книги: мадам Грицацуева, попадья, Эллочка-Людоедка, даже литератор Никифор Ляпис-Трубецкой затесался в эту замечательную компанию. Участники побывали в кинотеатре «112 стульев», рисовали с завязанными глазами стул, поиграли в шахматы, правда, не 18 испанских партий, угадывали вещи, которые могли бы принадлежать персонажам книги Ильфа и Петрова.

После прохождения этапов квеста под всеобщее ликование стул был найден, подарки извлечены, а на флаге мото-путешественников появился значок с гербом Озерска.

Что сами участники и организаторы мотопробега говорят о затее? Руководитель Ресурсного центра Зеленогорска, заместитель директора зеленогорской библиотеки Полина Балякина, бесстрашно отправившаяся в путь с байкерами:

- Библиотеки стремятся привлечь внимание молодежи к чтению, а байкеры, с другой стороны, – это модно, интересно, привлекательно! Мы не собираемся останавливаться только на этом проекте, очень хочется, чтобы жители закрытых городов больше знали друг о друге, постоянно общались и обменивались идеями.

Что ж, лед, как писали классики, тронулся... Посыл мотоклуба «мы читаем и отправились не просто в мотопутешествие, а по сюжету одного из любимых произведений» оказался интересным и креативным. Желаем команде из Зеленогорска найти все сокровища, ровных дорог, прекрасной погоды и безаварийного пути!

Наталья Колянова