Молодые озерские мамы получили подарки от региона

В этом году Челябинская область отмечает 85-летие. В рамках обширной программы празднования юбилея Министерство социальных отношений проводит акцию «Подарок новорожденному».

С 1 января и до 31 декабря 2019 года семьям, в которых родились малыши, вручаются комплекты, куда входят предметы, необходимые ребенку в первые месяцы жизни – одеяло, бутылочка, влажные салфетки и другие средства по уходу за новорождённым.

В Озёрском городском округе за полгода появились на свет 280 девочек и мальчиков (всем им достались комплекты). Символично, что чествование семей, в которых дети родились незадолго до 8 июля, состоялось в День семьи, любви и верности - в России его традиционно отмечают в День Святых Петра и Февронии, почитаемых как покровителей семьи и брака.

Пять прекрасных молодых озерских мам получили подарки от региона в депутатском центре местного отделения ВПП «Единая Россия». Приятную миссию выполнила начальник управления социальной защиты населения администрации округа Лилия Солодовникова. Координатор проекта «Крепкая семья» местного отделения ВПП «Единая Россия» Валентина Сылько также поздравила женщин:

– Примите поздравления с пополнением в ваших семьях от нашего отделения «Единой России»! Желаем, чтобы ваши семьи росли и крепли, чтобы ваши дети были здоровыми!

Валентина Сылько подчеркнула, что сегодня государство нацелено на поддержание семейных традиций, поддержку материнства. Проект «Крепкая семья», который работает на территории округа, помогает молодым семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

Российским законодательством, а также местными нормативно-правовыми актами закреплены права женщин на льготы. Но часто молодые семьи даже не знают, какая поддержка им полагается. Буклеты с полезной информацией стали дополнением к подаркам.

Фото Владимира Малышкина.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39922/