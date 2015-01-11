Поселок Новогорный и Агаяшская ТЭЦ дружно отметили 65-летие

В праздничных мероприятиях, которые прошли на площади перед домом культуры и на стадионе «Энергетик», приняли участие представители администрации и Собрания депутатов Озерского городского округа.

5 июля на площади перед домом культуры «Энергетик» состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов ДК «Энергетик», Народного коллектива ансамбля танца «Сорока» (МБУ "КДЦ"), вокального ансамбля «С песней по жизни» г. Озерск, кавер–квартета «Море» (г. Челябинск).

От имени главы Озерского городского округа жителей поселка со знаменательной датой поздравил его заместитель Олег Ланге. Он отметил, что день рождения поселка традиционно является одним из самых любимых событий, которого ждут и к которому готовятся все, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие Новогорного:

- Уверен, что ваш труд, забота о родном поселке, горячее стремление сделать его лучше обеспечат успешное решение всех самых сложных проблем и движение вперед. Примите наилучшие пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и процветания!

Фото МБУ «КДЦ».

6 июля в поселке Новогорный состоялся традиционный спортивный праздник, для участия в котором Вместе с работниками АТЭЦ на стадион «Энергетик» пришли члены их семей, жители Новогорного. и гости посёлка в их числе - заместитель председателя Собрания депутатов Озёрского городского округа Олег Костиков. Он поздравил энергетиков и жителей посёлка Новогорный с юбилеем и пожелал стабильной работы - станции и процветания - посёлку.

С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов п. Новогорный Лидия Чернова. Она вспомнила имена первостроителей поселка, тех, кто в далёком 1952 года прибыл на строительство новой станции, тех, кто 7 июля 1954 года пустил станцию в эксплуатацию.

Традицией праздника стало чествование юбиляров станции по стажу. Памятные знаки «За вклад в энергетику. Фортум» были вручены заместителю начальника котлотурбинного цеха по ВПУ Надежде Анатольевне Петровой и инженеру по эксплуатации топливно-транспортного цеха Ирине Геннадьевне Бинецкой, проработавшим на станции 30 лет, а также мастеру участка технического обслуживания и ремонта АСУТП и КИП цеха АСУТП и КИП Андрею Федоровичу Пархаеву и управляющему по административно-хозяйственным вопросам Сергею Николаевичу Чернову, отметившим в этом году 20-летний юбилей работы на предприятии. Остальные юбиляры, которые во время праздника были на смене, получили свои награды позже.

После непродолжительной торжественной части был дан старт массовому забегу на 100 метров, в котором приняли участие все желающие от мала до велика. Каждый из участников после пересечения финишной черты получил небольшой сувенир. Для участников же легкоатлетической эстафеты массовый забег стал частью разминки перед основными состязаниями.

Во время подачи заявок команд на участие в легкоатлетической эстафете выяснилось, что у команды управления не хватает одного участника. Перед самым стартом техническому директору станции, члену эстафетной команды Константину Владимировичу Лебедеву, по производственной необходимости, пришлось уехать. Его место в команде занял Олег Костиков. В упорнейшей борьбе с командой топливно-транспортного цеха, управленцам, в основном благодаря усилиям женской половины команды, удалось одержать победу. Среди мужских команд в эстафетном беге 6х200 метров сильнейшей оказалась команда электрического цеха.

Индивидуальная часть спортивной программы была представлена гиревым спортом, дартсом и армрестлингом.

- Я был наслышан о женском армреслинге в Новогорном, - поделился впечатлениями Олег Костиков, - но, честно говоря, не совсем представлял хрупких женщин за этим снарядом. То, что я увидел, меня просто поразило. Дух соперничества, азарт и неимоверная поддержка болельщиков. Настоящее спортивное шоу!

Места в соревновании по армреслингу среди женщин распределились следующим образом: до 65 кг – 1. Максунова Ирина, 2. Нафигина Светлана, 3. Баландина Влада; свыше 65 кг – 1. Суетина Анастасия, 2. Жукова Татьяна, инженер-метролог цеха АСУТП и КИП, 3. Елгишина Софья. Мужчины соревновались в абсолютной весовой категории. 1 место Стельмашок Дмитрий, 2-е – Заливадный Алексей, машинист топливоподачи 4-го разряда топливно-транспортного цеха, 3-е – Колотушкин Евгений,.мастер участка собственных нужд электротехнической лаборатории электрического цеха.

В гиревом спорте победу одержал: Филин Александр, заместитель начальника цеха АСУТП и КИП по эксплуатации, до 85 кг и Волков Евгений, свыше 85 кг. Самыми многочисленными стали состязания по дартсу среди женщин. Здесь первенствовала Мыларщикова Татьяна, которая в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребёнком. Второе место у Назаренко Елены, терапевта зравпунка станции, третье место заняла Нафигина Светлана.

Перетягивание каната. Здесь уже много лет подряд первенство не отдаёт команда топливно-транспортного цеха.

- Лишь два раза наша команда не становилась победителем, - заметил заместитель начальника топливно-транспортного цеха по эксплуатации Сергей Погорелов. - В этом году мы победу никому уступать не соберёмся.

Одолев в решающей схватке упорное сопротивление команды цеха АСУТП и КИП, топливники вновь стали первыми. Цех АСУТП и КИП на втором месте, команда электрического цеха – на третьем.

Пока взрослые состязались, детям тоже скучать не приходилось. Руководители ЦДО «Дружба» организовали веселые старты. Кроме этого, все желающие могли потребовать свои силы в якутской национальной борьбе по перетягиванию палки – мас-рестлинг.

В завершение был дан концерт силами коллективов ДК «Энергетик» и проведена церемония награждения. Все победители и призёры получили подарки от профсоюзной организации Аргаяшской ТЭЦ: мячи, рюкзаки, термосы и многое другое. Всё что понадобится для активного отдыха и летом, и зимой.

- С праздником Вас, коллеги! - завершил церемонию технический директор Аргаяшской ТЭЦ Константин Лебедев. - Хочу пожелать нам безаварийной работы. Здоровья вам всем и благополучия в семьях!

Информация и фото о спортивном празднике предоставлены Сергеем Черновым.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39910/