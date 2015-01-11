В России могут появиться турбоперекрестки и светофоры с одной лампой

Турбоперекрестки, позволяющие водителям меньше перестраиваться при круговом движении, а также светофоры с квадратными секциями вместо круглых могут появиться в России.

На турбоперекрестки будет наноситься специальная разметка, которая подскажет водителю оптимальную траекторию движения по кольцу. За счет введения таких перекрестков предполагается снизить число аварий и повысить пропускную способность дорог на 20-30%.

Первый турбоперекресток планируют создать в Москве в 2019 году, пишут «Известия». Там отметили, что многие положения ПНСТ уже реализуются в столице, например, «вафельная» разметка и диагональные пешеходные переходы.

Кроме того, в проекте нового стандарта предлагается ввести новые элементы для светофоров: стрелки для указания направления движения и возможности разворота, сигнал «красный крест» для запрета движения встречного потока, сигнал «идущий человек». Также в проекте ПНСТ указана возможность установки светофоров квадратной формы с единственной лампой, которая будет поочередно загораться красным, желтым и зеленым цветом.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-mogut-poyavitsya-turboperekrestki-i-svetofory-s-odnoy-lampoy_117992.html