В топ-100 богатейших госслужащих РФ попали 7 южноуральцев

Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг «100 богатейших госслужащих и депутатов России» – в список попали семь южноуральцев.

Второе место рейтинга после Павла Антонова (основателя Группы компаний «Владимирский стандарт») занял Константин Струков – президент УК «Южуралзолото Группа компаний», депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель комитета по экологии. Его состояние Forbes оценивает в 1,9 млрд долларов, в 2018 году он задекларировал доход 4,46 млрд рублей.

На 11 строчке рейтинга – депутат Госдумы Вадим Белоусов. В 2018 году он заработал более 1 млрд рублей. Кстати, чуть больше, чем его жена, которая попала в топ-20 богатейших «вторых половинок» госслужащих.

На 46 месте – депутат Законодательного Собрания Челябинской области, член фракции «Единая Россия» Николай Янов, с 2005 года – совладелец строительной компании «Артель-С» (строит жилье в Челябинске и городах области). Forbes оценил его доходы в прошлом году в 330,8 млн рублей. В феврале 2019 областная прокуратура требовала лишить единоросса мандата из-за предполагаемого владения активами в Чехии, в том числе банковским счетом на 65 млн долларов. Суд в ходатайстве надзорному ведомству отказал (супруга Янова тоже в списке богатых жен. – Прим. АН «Доступ»).

51 место тоже досталось парламентарию Заксобрания Валерию Филлипову, президенту комбината хлебопродуктов «Злак» и продовольственной компании «Увелка». Его доходы в составили 282,2 млн рублей.

На 57-м месте – Александр Федоров, депутат Заксобрания Челябинской области, член совета директоров и миноритарный акционер ЧТПЗ. Заработал в 2018 году 268,7 млн рублей.

Вице-спикер южноуральского парламента Семен Мительман занял 72-ю строчку рейтинга. В 1994 году он основал ассоциацию «Хлебпром», в которую вошли четыре хлебозавода. В 2018 году южноуралец заработал 217 млн рублей.

В аутсайдерах рейтинга – депутат Госдумы Валерий Гартунг, который занял 97 место рейтинга, заработав в 2018 году около 116 млн рублей.

https://dostup1.ru/finance/V-top-100-bogateyshih-gossluzhaschih-RF-popali-7-yuzhnouraltsev_117977.html