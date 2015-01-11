В Кыштыме в 2020 году начнут производить медную фольгу для гнущихся смартфонов

Русская медная компания (АО «РМК») планирует запустить в 2020 году новый цех по производству медной электролитической фольги на базе Кыштымского медеэлектролитного завода (АО «КМЭЗ», Челябинская область) – об этом на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» журналистам сообщил президент РМК Всеволод Левин.

Инвестиции в проект составят порядка 3 млрд рублей. Новое производство не имеет аналогов в России. Здесь будут выпускать медную электролитическую фольгу толщиной от 9 до 105 микрон в объеме 1,2 тыс. тонн в год. Продукция широко применяется для производства микросхем в электронной промышленности, а также изготовления литий-ионных аккумуляторов, например, для электрокаров. Текущая емкость российского рынка медной электролитической фольги оценивается примерно в 300 тонн продукции в год.

Новый цех полностью обеспечит текущие потребности российских производителей высокотехнологичной продукции в данном материале. Кроме того, проект позволит нарастить экспортный потенциал российской цветной металлургии на фоне развития мирового рынка электроники и «зеленой» энергетики. Производство смартфонов, носимых гаджетов, литий-ионных аккумуляторов и электромобилей является одним из драйверов рынка технологичных металлов. Из фольги толщиной до 20 микрон производят гибкие микросхемы, коммутационное оборудование, батареи, жесткие печатные платы.

Самый большой сегмент рынка медной фольги сегодня приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион – в странах АТР производят больше половины всей мировой электроники. По прогнозам аналитиков, к концу 2025 года объем мирового рынка электролитической медной фольги достигнет 775 тыс. тонн или 16 млрд долларов США.

Цех медной электролитической фольги на КМЭЗе откроется в рамках проекта РМК по модернизации и увеличению производительности металлургического дивизиона, запланированного на 2019-2021 годы. Эти меры позволят компании нарастить производительность по переработке собственного минерального сырья и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кыштымский медеэлектролитный завод был основан в 1757 году. В начале XX века предприятие было перепрофилировано в медеэлектролитное и первым в России освоило промышленный электролиз катодной меди. В 2004 году вошло в состав Группы РМК. Мощности производства КМЭЗ составляют 140 тыс. тонн катодов и 140 тыс. тонн катанки в год.

https://dostup1.ru/economics/V-Kyshtyme-v-2020-godu-nachnut-proizvodit-tonchayshuyu-mednuyu-folgu-dlya-gnuschihsya-smartfonov_117966.html