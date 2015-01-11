Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 12.07.2019 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня пятница 12 июля 2019 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 11 град. С • атмосферное давление 738 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 98 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения Герцена 22,Заозерная 1, К. Маркса 20, 25, 27,32а-1п, Дзержинского 51, 63-2п, Луначарского 13-2п с 9 до 12 часов Октябрьская 10 10 до 14 часов Октябрьская 14, 20 с 9 до окончания работ 2. В сетях электро-снабжения Ленинградская 7,9,11, Космонавтов 2,4,6,8, Набережная 25,27 с 8.30 до 17 часов 3. В сетях горячего водоснабжения Заозерная 1 с 9 до 12 часов Уважаемые жители округа! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает: Места для массового отдыха на водоемах: - пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6; - пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7; - пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1; - пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28; - пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка». Места опасные для купания: - каменный карьер в районе УПТК; - карьер в районе дома № 63 по ул. Дзержинского, - пруд в районе дома № 1 по проспекту К.Маркса, - озера Большая Нанога, Малая Нанога, Кызылташ, Булдым, - прибрежная зона озера Иртяш в микрорайоне Заозерный. Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, звоните по номеру 112 (для абонентов сотовой связи) Вниманию родителей! 14 июля в оздоровительных лагерях «Отважных», «Орленок», «Звёздочка» проводится родительский день. Отправление автобусов в лагеря «Орленок», «Звездочка» с площади Ленина в 9 часов. Обратно из лагеря в 12 часов. Проезд платный. Вниманию жителей проживающих в домах по улице Октябрьская 16,18. В связи с проведение ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения будет установлен стендер с 6 до 9 часов левый угол К. Маркса 21. Вниманию жителей города! 15 июля 2019 года планируется подключение горячей воды. Просьба привести в исправное состояние сантехническое оборудование. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,10 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 12 июля 2019 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью плюс 13-18º, на юге до плюс 22º, днем плюс 29-34°, на юге плюс 32-37º, в горах плюс 25-30°. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,3). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, ухудшением видимости и состояния дорожного покрытия, а так же нарушением скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 обращений http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/39940/ Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {shuffled_0} Другие новости по теме: Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 12.07.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 09.07.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 08.07.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 19.06.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 15.05.2019 г. {shuffled_0}