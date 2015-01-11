14 км трассы М-5 закроют на 2 месяца в Челябинской области

Двухмесячное ограничение вводится на 14-километровом участке трассы М-5 в Челябинской области – оно связано с проведением работ по устройству защитного слоя износа на дороге Подъезд к Екатеринбургу.

«Временное ограничение вводится с 12 июля по 10 сентября. Движение транспортных средств организовано по одной полосе по правому и левому проезду участка с 65-го по 79-й километр трассы (это участок развязки между поселком Кунашак и селом Большой Куяш)», – говорится в сообщении.+

Также уточняется, что в течение двух месяцев здесь будут проводиться работы по устройству защитного слоя износа «Микросюрфейсинг» из литых эмульсионно-минеральных смесей с розливом битумной эмульсией.

Автомобилистов просят планировать свои поездки с учетом летних ремонтных работ.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/14-km-trassy-M-5-zakroyut-na-2-mesyatsa-v-Chelyabinskoy-oblasti_118079.html