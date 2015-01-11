Отделом дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по факту управления автомобилем лицом, находящемся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию.

В апреле 2019 года 42-х летний житель Озерска находясь за рулем транспортного средства в нетрезвом виде совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем. Имея явные признаки алкогольного опьянения, от требований инспектора ДПС ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, прибывшего на место ДТП, пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался, а также отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что нарушитель был лишен водительского удостоверения за совершение подобного административного правонарушения по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, срок которого еще не истек.

Таким образом, отделом дознания в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В соответствии со статьей 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) Уголовного Кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01 июля 2015 года, установлена уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования. Наказание за данное преступное деяние, начинается от наложения на виновного штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Начальник отдела дознания майор полиции Елена Козюлькова сообщает, что сотрудниками отдела дознания за этот год возбуждено 34 уголовных дел, 29 из которых направлены в суд.