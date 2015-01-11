Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают жителей области об усилении контроля за автомобилистами возле водоемов

В выходные дни будет проводиться массовая проверка группами нарядов ДПС по выявлению водителей, управляющих автотранспортными средствами в состоянии опьянения.

В период летнего отдыха в выходные дни увеличивается автотранспортный поток к местам отдыха, горожане едут на водоемы, зачастую, распивают спиртные напитки и в состоянии опьянения садятся за руль. За выходные дни Госавтоинспекция регистрирует рост дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе по вине нетрезвых водителей.

Начальником ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенантом полиции Андреем Сергеевым принято решение об усилении контроля за соблюдением Правил дорожного движения на прилегающей к водоемам территории. Наряды ГИБДД будут приближены к местам отдыха граждан, при возникновении на то оснований, будет осуществляться проверка прибывающего и выезжающего автотранспорта.

Самые тяжелые аварии с человеческими жертвами происходят по вине нетрезвых водителей. В 1 полугодии на территории области зарегистрировано 148 таких дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 19 человек и 219 получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают! У нетрезвого водителя нарушаются функции внимания и координации движения, увеличивается время реакции. Жара еще больше ухудшает состояние водителя. Употребление алкоголя приводит к снижению зрительного восприятия, агрессивному стилю вождения и, как следствие, к превышению скоростного режима, а также повышают сонливость. Для того, чтобы случилась беда, водителю иногда достаточно отвлечься на секунду.

ВНИМАНИЕ! В случаях выявления нетрезвых нарушителей, нарушения Правил дорожного движения, просим Вас своевременно сообщать о данных фактах по телефонам: 2-50-85; 2-83-68 или 02 телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.