Десятый «Илиотропион»

Традиционно в дни летних каникул на живописном берегу какого-нибудь уральского озера разбивает свои палатки семейный православный слёт «Илиотропион».

Слет этот по благословению и под духовным окормлением настоятеля храма протоиерея Димитрия Шорина организуется общиной храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска.

Напомним, что с греческого слово «илиотропион» переводится как «подсолнух». Именно этот цветок является древним христианским символом. И символом этого слёта подсолнух был выбран не случайно. В свое время отец Димитрий говорил: «В христианской символике с древних времен подсолнух – цветок, который символизирует следование воле Божией. Так же, как головка подсолнуха в течение дня следует за движущимся солнцем, так и каждый христианин должен в своей повседневной жизни следовать воле Божией. Кроме того, символика самого подсолнуха, в центре которого находится множество семян, тоже, я думаю, может являться символом нашей соборности, объединенности общей идеей, одной верой, как лепестками, похожими на лучи солнца».

Поскольку слёт – православный, то одним из отличий от пионерских лагерей и туристических слётов разного формата, является утреннее и вечернее молитвенное правило. С молитвы начинается и прием пищи. Как полагается у православных.

Для этого слета характерно и чтение полезной для души литературы, и беседы, и общение с живой природой, что городским жителям доставляет особое удовольствие...

Находится время и для подвижных игр, и для купания.

Да и просто побыть семьей в эти нечастые жаркие денечки на берегу озера – это зарядиться витаминами солнца и радости на ближайшие месяцы.

Александр Волынцев