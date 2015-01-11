Госдума разрешила провести в Челябинске эксперимент по квотированию выбросов

Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым в крупных промышленных центрах России пройдет эксперимент по квотированию выбросов, – помимо Челябинска и Магнитогорска в нем будут участвовать 10 городов.

Эксперимент будет также проходить в Братске, Красноярске, Липецке, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце и Чите. Минприроды создаст единую информационную систему мониторинга качества воздуха в городах, определит требования к мероприятиям по снижению выбросов, нормы для проведения расчетов загрязнения.

Также будет создана федеральная информационная система мониторинга качества воздуха в указанных городах. Эксперимент продлится с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024-го.

Напомним, законопроект был подготовлен Минприроды во исполнение Указа президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года». В рамках федерального проекта «Чистый воздух», нацпроекта «Экология» предусмотрено снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение к концу 2024 года совокупного объема выбросов на 22%.

Законодательную инициативу о сводном расчете загрязнений атмосферного воздуха Челябинская область представила в 2017 году.

https://dostup1.ru/society/Gosduma-razreshila-provesti-v-Chelyabinske-experiment-po-kvotirovaniyu-vybrosov_118233.html