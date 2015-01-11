С июля после полугодового перерыва вновь начали назначать страховые пенсии

С июля 2019 года в России вновь начали назначать страховые пенсии после полугодового перерыва.

Напомним, в 2018 году был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста, начиная с 2019 года. В связи с этим, в первом полугодии текущего года ни одному россиянину не была назначена пенсия по возрасту. Первые назначения этого года были проведены в июле.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном отделении пенсионного фонда, в рамках нового пенсионного законодательства за первую половину июля назначено на общих основаниях 2 тысячи 112 страховых пенсий по старости.

В пенсионном фонде напомнили, для повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10 лет (с 2019 по 2028 год). В течение всего этого периода продолжают действовать требования по стажу и пенсионным баллам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости.

Законом предусмотрены льготы для граждан, которые должны были (по «старому» закону) выйти на пенсию в ближайшие два года: мужчины 1959 и 1960 годов рождения и женщины 1964 и 1965 годов рождения. Они смогут выйти на пенсию на полгода раньше «нового» пенсионного возраста.

Мужчине, которому в 2019 году исполняется 60 лет, будет предоставлена возможность выйти на пенсию в 60 лет и 6 месяцев. То же касается и женщин, которым в этом году исполняется 55 лет. Им будет назначена страховая пенсия в 55 с половиной лет.

В 2019 году для выхода на пенсию требуется не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Проверить свои пенсионные права можно в Личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Мужчинам и женщинам, которые по старым законам собирались начать получать заработанную пенсию в 2020 году, будет предоставлена возможность выйти на пенсию на полтора года позже - в 61 год и 6 месяцев и в 56 лет и 6 месяцев соответственно.

Изменен и возраст выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно. Данные изменения предлагается проводить так же постепенно.

Для педагогических, медицинских, творческих работников возраст выхода на досрочную пенсию также повышается на пять лет. Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию.

Многодетные мамы смогут досрочно уйти на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа (то есть при соблюдении обычных стажевых требований). Женщинам, родившим трех детей, смогут уйти на пенсию в 57 лет (на три года раньше нормативного пенсионного возраста, установленного для женщин). Женщины, которые родили и воспитали четырех детей, получат право на пенсию в 56 лет, женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей, - в 50 лет.

Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии.

Всего с начала года в регионе назначено 13255 страховых пенсий всех видов (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца). Из них 2753 назначено досрочно гражданам, для которых сохранился прежний порядок выхода на пенсию.

Подать заявление и документы для назначения пенсии можно не ранее чем за месяц до даты возникновения права. Страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Граждане, которые представили документы в ПФР заблаговременно, могут назначить пенсию, не выходя из дома, подав заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или Единый портал государственных услуг. Пенсия будет назначена в течение 10 дней, а в Личный кабинет гражданина поступит соответствующее сообщение и уведомление о размере назначенной пенсии.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/s-iyulya-posle-polugodovogo-pereryva-vnov-nachali-naznachat-strahovye-pensii