Прокуратура требует от ПО «Маяк» освободить проход к озеру Увильды

Прокуратура внесла представление гендиректору ПО «Маяк» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) – надзорное ведомство требует от Михаила Похлебаева прекратить нарушение Водного законодательства РФ.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, нарушения выявлены на территории базы отдыха «Прибой», принадлежащей предприятию.

«В связи с незаконным ограничением доступа к береговой полосе, урезу воды на территории базы отдыха "Прибой" прокуратурой Кыштыма генеральному директору ФГУП "ПО "Маяк" внесено представление об устранении нарушений статьи 6 Водного кодекса РФ», – говорится в сообщении.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров.

Аналогичные нарушения выявлены на территории базы отдыха «Соловьиный мыс» (АО «НИИМ», Аргаяшский район) и крупного дачного товарищества «Чайка» (Карабаш).

Также прокурорская проверка выявила самовольную застройку островов регионального памятника природы. Так, на лесном участке полуострова Березовый установлены факты снятия, уничтожения почв, самовольного использования лесного участка и земель особо охраняемых территорий. С частного лица, который позволил себе самоуправство, взыскано свыше 84 тыс. рублей.

Проверочные мероприятия на Увильдах продолжаются.

https://dostup1.ru/society/Prokuratura-trebuet-ot-PO-Mayak-osvobodit-prohod-k-ozeru-Uvildy_118361.html