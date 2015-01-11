Южноуральцам рассказали, как забыть о работе во время отпуска

Лето – пора отдыха и отпусков. Однако понежиться на солнышке с чувством выполненного долга удается, как оказалось, не всем южноуральцам. Расскажем о том, сколько жителей Челябинской области имеет проблемы с отпуском и как организовать свое время отдыха.

По данным сервиса HeadHunter. 27% работающих россиян, в числе которых и трудящиеся Челябинской области, имеют трудности с отпуском, потому что им не на кого сложить свои обязанности; 8% не отдыхают вовсе, а 21% работает в отпуске удаленно. При этом у таких трудоголиков к концу года остается больше половины неиспользованных отпускных дней. Такой подход к работе лишь на первый взгляд кажется более продуктивным, но на деле грозит профессиональным выгоранием.

Среди тех, кто не берет отпуска, работники банков, сферы продаж и административный персонал, менеджеры и строители. Чаще остальных уходят в отпуск ИТ-специалисты, представители сферы маркетинга и PR, но как раз пиарщикам, маркетологам и юристам приходится отвлекаться на рабочие задачи вдвое чаще.

“Люди все больше времени проводят в гаджетах, жертвуют сном, решают рабочие вопросы в личное время. Повышенные нагрузки приводят к выгоранию и снижению продуктивности, не говоря уже о проблемах со здоровьем. Регулярный отказ от полноценного отпуска ради дела может навредить работе гораздо больше, чем ваше отсутствие на рабочем месте на пару недель”, – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Так как трудоголикам нужно пересмотреть свое отношение к отдыху, сервис дал несколько советов по тайм-менеджменту:

из запланированных проектов и задач выделите те, с которыми не справится никто кроме вас; занимайтесь ими всю неделю до и после отпуска;

посмотрите, какие задачи не критично отложить на потом, предупредите об этом коллег и клиентов;

пропишите приоритеты на последнюю неделю, но не пытайтесь сделать всё сразу;

учитесь делегировать, если у вас есть кто-то в подчинении, не бойтесь оставлять ответственных, дайте сотрудникам проявить себя.

Первые рабочие дни после отпуска такие же напряженные, как и перед ним. Даже если вы ужаснетесь тому, сколько всего накопилось, не пытайтесь переделать всё сразу. Составьте список задач, попросите коллег ввести вас в курс дела и постепенно возвращайтесь в рабочий режим.

https://www.cheltv.ru/yuzhnouraltsam-rasskazali-kak-zabyt-o-rabote-vo-vremya-otpuska/