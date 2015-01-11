В Челябинскую область вернется 30-градусная жара

В ближайшие три дня в Челябинской области потеплеет – воздух прогреется до 29-30 градусов.

В четверг, 25 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, в горных и восточных районах до умеренных, утром местами туманы. Ночные температуры составят 11-16 градусов, дневные – 21-26, на юге области воздух прогреется до 29 градусов. Днем отдельные порывы ветра будут достигать скорости 15 метров в секунду.

В пятницу, 26 июля ожидается 23-28 градусов тепла днем. В субботу потеплеет до 25-30 градусов. Синоптики обещают в конце рабочей недели переменную облачность, местами пойдут небольшие дожди.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskuyu-oblast-vernetsya-30-gradusnaya-zhara_118438.html