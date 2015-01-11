В 2019 году южноуральцы задолжали за капремонт более 300 млн рублей

С начала 2019 года жители Челябинской области не заплатили за капремонт более 300 млн рублей – региональный оператор анонсирует большую судебную работу.

Практика рассмотрения подобных дел однозначна: после решения судебной инстанции к делу подключаются приставы, которые возбуждают исполнительное производство. В результате задолжавшему за вывоз мусора придется дополнительно оплатить судебные издержки: госпошлину в размере 200 рублей (она будет взыскана в пользу истца) и 7% от размера долга, но не менее 1 тыс. рублей (данные средства будут направлены в государственную казну). Если же задолженность превышает 10 тыс. рублей, то исполнители решений суда запускают в действие еще одну меру воздействия – ограничивают выезд должника за пределы страны.

Чаще всего деньги списываются с банковских счетов неплательщиков либо из заработной платы. Приставы также могут приехать к потребителю услуги домой и арестовать имущество в счет погашения долга.

Накопленная с 1 января 2019 года задолженность потребителей в Челябинском и Карабашском кластерах приблизилась к 300 млн рублей. «В соответствии со 155 статьей Жилищного кодекса начиная с 31 дня, следующего за датой наступления установленного срока оплаты, начисляется пеня. До конца июля регоператор предлагает должникам в Карабашском и Челябинском кластерах оплатить старые квитанции без штрафной пени. Выигрыш потребителей при этом составит несколько миллионов рублей», – говорится в сообщении Регоператора.

Информацию о текущей задолженности можно уточнить в колл-центре регионального оператора по телефону: 8 (351) 200-33-83.

https://dostup1.ru/society/V-2019-godu-yuzhnouraltsy-zadolzhali-za-kapremont-bolee-300-mln-rubley_118435.html