От +7 до +29: погода в Челябинской области на выходные

Предстоящие выходные дни в Челябинской области будут жаркими – днем воздух прогреется до 24-29 градусов.
Ночные температуры в субботу, 27 июля, составят 11-16 градусов, в низинах похолодает до плюс семи. Днем ожидается 24-29 градусов. Будет преобладать переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы.
В воскресенье, 28 июля, синоптики прогнозируют 24-29 градусов днем. Местами пройдут дожди и грозы, ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
https://dostup1.ru/society/Ot-7-do-29-pogoda-v-Chelyabinskoy-oblasti-na-vyhodnye_118502.html
Ключевые теги: жара, Челябинская область, прогноз погоды, выходные.
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