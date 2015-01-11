МЧС предупреждает южноуральцев о сильных грозах с градом

В Челябинской области в понедельник, 29 июля, ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град – порывы ветра будут достигать скорости 20 метров в секунду.

Ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах – грозы, град, утром местами туманы. Ночные температуры составят 13-18 градусов. Днем потеплеет до 22-27, в горах – 17-22.

При сильном ветре возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Чтобы автотранспорт не пострадал от ветра и града, постарайтесь оставить автомобиль в гараже или на крытой парковке. В условиях прогнозируемого ухудшения погоды рекомендуется ограничить выезд автотранспорта, по возможности отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния.

https://dostup1.ru/society/MChS-preduprezhdaet-yuzhnouraltsev-o-silnyh-grozah-s-gradom_118530.html