Желтые и без косточек. Август порадует россиян необычными арбузами

Конец лета – период естественного созревания любимой сезонной ягоды россиян. Фермеры рассказали, какие необычные сорта арбузов им удалось вырастить к августу.

В ближайшее время появятся десятки сортов, в том числе и экзотические – желтые, квадратные, без косточек и даже гигантские арбузы весом более 40 кг.

Полосатые ягоды без косточек уже успели завоевать сердца россиян. Такие бахчевые есть и с красной, и с желтой мякотью – их вывели израильские селекционеры. А теперь подобные ягодки собирают и в Астраханской области – цена от 35 рублей за килограмм.

В Краснодарском крае почти 70% площади полей засеяно сортами кубанской селекции и, помимо желтых арбузов, там можно встретить «полосатиков» всех форм и размеров.

“Квадратные арбузы есть. Большие арбузы, за 40 кг, они в августе будут. Рекорд по весу – 69 кг, года четыре назад был такой. Такие диковинные ягоды мы обычно на заказ выращиваем, компании их используют как рекламный продукт”, – рассказывает индивидуальный предприниматель из Темрюкского района.

Самые экологически чистые арбузы поспевают в августе – это пик сезона. Обычно их цена в это время уменьшается, а качество становится только лучше.

https://www.cheltv.ru/zheltye-i-bez-kostochek-avgust-poraduet-rossiyan-neobychnymi-arbuzami/