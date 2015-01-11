Желтые и без косточек. Август порадует россиян необычными арбузами

Конец лета – период естественного созревания любимой сезонной ягоды россиян. Фермеры рассказали, какие необычные сорта арбузов им удалось вырастить к августу.
В ближайшее время появятся десятки сортов, в том числе и экзотические – желтые, квадратные, без косточек и даже гигантские арбузы весом более 40 кг.
Полосатые ягоды без косточек уже успели завоевать сердца россиян. Такие бахчевые есть и с красной, и с желтой мякотью – их вывели израильские селекционеры. А теперь подобные ягодки собирают и в Астраханской области – цена от 35 рублей за килограмм.
В Краснодарском крае почти 70% площади полей засеяно сортами кубанской селекции и, помимо желтых арбузов, там можно встретить «полосатиков» всех форм и размеров.
“Квадратные арбузы есть. Большие арбузы, за 40 кг, они в августе будут. Рекорд по весу – 69 кг, года четыре назад был такой. Такие диковинные ягоды мы обычно на заказ выращиваем, компании их используют как рекламный продукт”, – рассказывает индивидуальный предприниматель из Темрюкского района.
Самые экологически чистые арбузы поспевают в августе – это пик сезона. Обычно их цена в это время уменьшается, а качество становится только лучше.
https://www.cheltv.ru/zheltye-i-bez-kostochek-avgust-poraduet-rossiyan-neobychnymi-arbuzami/
Ключевые теги: арбузы, сезон, лето.
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