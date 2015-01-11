Не 1 сентября? Стало известно, когда южноуральские школьники начнут учебный год

Чуть больше месяца остается до старта нового учебного года в российских школах. В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, что может вызвать небольшую путаницу.

Чуть больше месяца остается до старта нового учебного года в российских школах. В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, что может вызвать небольшую путаницу, ведь в таком случае решение о проведении торжественных линеек принимается в каждом регионе индивидуально. Корреспонденту сайта cheltv.ru в пресс-службе Министерства образования и науки региона, что всё несколько сложнее, но большинство школьников начнет учебный год 2 сентября.

«Решение такое принимает организация образовательная самостоятельно, как и муниципальное образование. Это в их компетенции решить, когда проводить 1 сентября. Но, конечно, им рекомендовано все-таки начать учебную неделю со 2 сентября, если это обычные линейки», — рассказали пресс-службе регионального Минобра.

https://www.cheltv.ru/ne-1-sentyabrya-stalo-izvestno-kogda-yuzhnouralskie-shkolniki-nachnut-uchebnyj-god/