В середине августа южноуральцы увидят звездопад Персеиды

В середине августа 2019 года начнется звездопад – на небе засверкают Персеиды, один из самых ярких метеорных потоков.

Как сообщают астрономы, Персеиды образовались из хвоста кометы Свифта-Туттля. Жители наблюдают этот звездопад, когда Земля проходит через шлейф из оставленных кометой частиц. Радиант потока находится в созвездии Персея, которое расположено в северной части неба, чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи.

Первые падающие звезды начали появляться 17 июля. В ночь на 12 августа в небе можно будет увидеть до 200 метеоров в час. Но это не единственная «ночь Персеид», это лишь время максимальной активности потока, а наблюдать за ним можно будет вплоть до 24 августа.

Говорят, загаданные во время Персеид желания обязательно сбудутся. Загадывать нужно в одиночестве, в момент, когда падают «звезда». Желание должно быть четко сформулированным, и максимально коротким.

https://dostup1.ru/society/V-seredine-avgusta-yuzhnouraltsy-uvidyat-zvezdopad-Perseidy_118583.html