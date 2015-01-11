Синоптики прогнозируют подтопление из-за сильных дождей в Челябинской области

В связи с ожидаемыми сильными дождями в ближайшие трое суток (2-4 августа) в Челябинской области возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление местности в горных районов склоновым стоком.

Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ.

Напомним, ночью и днем 2 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, порывы ветра до 25 м/с, в северных территориях региона местами пройдут очень сильные дожди.

В Упрдор «Южный Урал» просят водителей быть внимательными и осторожными, исключить поездки на дальние расстояния, готовиться к выезду за пределы населенного пункта, не забыв проверить исправность транспортного средства, наличие топлива и средств связи. В случае парковки на обочине федеральной трассы, нужно выставить знак аварийной остановки. Водителям напоминают, что на федеральных дорогах работают специальные площадки отдыха.+

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-prognoziruyut-podtoplenie-iz-za-silnyh-dozhdey-v-Chelyabinskoy-oblasti_118666.html