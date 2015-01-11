Послеотпускная депрессия. Психологи рассказали, как правильно вернуться к работе?

Возвращаться из отпуска на работу для большинства довольно тяжело. Люди каких профессий наиболее подвержены послеотпускной депрессии? Есть ли способы ее избежать?

Испанские учёныепришли к выводу, что 35% отдохнувших в первые же рабочие дни становятся жертвами сильнейшей послеотпускной депрессии. Выход на работу для них сопровождается головной болью, усталостью, плохим настроением.

Наиболее подвержены таким состояниям врачи, учителя и журналисты. Также войти в привычный режим работы долго не могут бизнесмены и руководители предприятий.

Менее подвержены депрессии косметологи, библиотекари, музейные работники, специалисты компьютерного дела и банкиры.

Как пережить депрессию

Чтобы уменьшить стресс для психики нужно выполнять несколько простых правил:

Если отпуске запланирована поездка, лучше вернуться домой пораньше и побыть еще пару дней в привычной обстановке.

Не нужно пытаться сделать в отпуске все незаконченные дела: перестирать белье, завершить генеральную уборку, купить детям одежду к школе– оставьте это на потом.

Перед тем как выйти на работу, приучите себя вставать на 20-30 минут раньше, чтобы успеть восстановить режим сна и отдыха.

Вечером перед первым рабочим днем приготовьте заранее одежду, в которой вы собираетесь идти в офис или на завод.

Можно захватить с собой фотографию или магнитик, которые будут дарить в перерывах между работой приятные воспоминания.

Подумайте о следующем отпуске.

Сколько нужно отдыхать

Специалисты утверждают, что две недели — это критически мало для того, чтобы расслабиться. Так что, если есть возможность продлить этот срок, следует им воспользоваться. Ученые определили, что оптимальный срок для отпуска —три недели.

Специалисты считают, что первые семь дней нужно организму, чтобы адаптироваться к климату, часовому поясу и даже просто безделью. Еще столько же времени понадобится для обратного перехода к рабочему режиму. Так что из трех недель полноценный отдых составит всего 7 дней.

https://www.cheltv.ru/posleotpusknaya-depressiya-kak-vernutsya-k-rabote-posle-otdyha/