Почти 900 км дорог Челябинской области приведут в порядок в рамках нацпроекта

Челябинская область активно включилась в реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – до 2024 года в регионе будет отремонтировано почти 900 км трасс; уже в текущем году – к нормативному состоянию приведут более 100 км региональных автодорог и и около 60 км дорог в Челябинской и Магнитогорской агломерациях.

Напомним, дороги, инфраструктура и благоустройство – одно из основных направлений, по которым руководитель Челябинской области Алексей Текслер анонсировал «беспрецедентные меры по улучшению ситуации».

«Среди обращений жителей области эту тему можно назвать криком души. Это разбитые дороги внутри населенных пунктов, между поселениями, так что даже пассажирский транспорт отменен. Объем работы здесь предстоит огромный», – сказал Алексей Текслер.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) включает четыре федеральных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России». В Челябинской области разработаны региональные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». По словам куратора этих региональных проектов, исполняющего обязанности вице-губернатора Сергея Шаля, на реализацию нацпроекта БКАД в 2019 году направлено 3,632 млрд рублей, в том числе на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» – 3,46 млрд рублей (1,884 млрд – средства федерального бюджета, 1,576 млрд – областного). «Также на реализацию регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в 2019 году планируется направить 171,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на размещение трех автоматических пунктов весогабаритного контроля», – говорит Сергей Шаль.

Так, к концу 2019 года дорожники приведут в нормативное состояние 25 участков региональных дорог. Это более 108 километров. В рамках проекта проходит третий этап реконструкции областной автодороги Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева. Данная автодорога – популярное направление у челябинцев, поскольку ведет к местам массового отдыха – на озера Увильды, Аргази и Большой Беляшкуль. В ходе реконструкции дорогу переведут из четвертой категории во вторую, проезжая часть будет расширена с 6 до 9 метров, появятся переходно-скоростные полосы и остановочные комплексы. За предыдущие два этапа работ было реконструировано 5 км автодороги (2 км в 2017 году и 3 км – в 2018). В текущем году будет введен в эксплуатацию еще один участок протяженностью 7 км.

Помимо реконструкции, дорожники проводят капитальный ремонт автодорог Верхний Уфалей – граница Свердловской области в северной части региона и Кизильское – Бреды – Мариинский – граница республики Казахстан на юге. Стоит отметить, что ремонт последней рассчитан на трехлетний период и ведется с 2018 года. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 13,758 километра. В 2018 году дорожники сдали в эксплуатацию 5,5 км, в этом году планируется завершить ремонтные работы на 6,9 км трассы.

В рамках реализации нацпроекта в нормативное состояние приведут также два мостовых сооружения с негативной оценкой. Это полувековой мост через реку Зюзелга на автодороге Подъезд к селу Долгодеревенское, а также мост через реку Сак-Елга на автодороге Миасс – Карабаш – Кыштым.

Дорожные работы ведутся и на объектах ремонта. Например, на автодороге Вязовая – Тюбеляс в Усть-Катавском городском округе. Хоть магистраль и не входит ни в одну из агломераций-участниц (Челябинская и Магнитогорская), она все же включена в проект. Такое решение было принято на основании большого количества обращений южноуральцев, регулярно пользующихся этой автодорогой. В текущем сезоне дорожники приведут в нормативное состояние участок, протяженностью почти 5,4 км.

Объекты ремонта расположены также в Нагайбакском, Верхнеуральском, Кизильском, Агаповском и Сосновском районе. В последнем дорожники ремонтируют магистраль на выезде из областного центра — Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского района, а также две автодороги, ведущие к новым микрорайонам от поселка Шершни — Шершни – пос. Западный и Шершни – Северный – а/д Обход Челябинска.

Ремонт покрытия проезжей части происходит на важных для жителей области объектах. Некоторые автодороги соединяют между собой крупные промышленные центры Южного Урала, а некоторые обеспечивают транспортную доступность к популярным туристическим местам. Например, автодорога Карагайский бор – а/д Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск позволяет добраться до знаменитого памятника природы и места отдыха южноуральцев, санатория «Карагайский бор». В рамках нацпроекта дорожники приведут в нормативное состояние покрытие на всей протяженности автодороги.

Что касается центров городских агломераций, в Магнитогорске в рамках нацпроекта в 2019 году отремонтируют 13 объектов; в Челябинске работы пройдут на 21 улице, на двух перекрестках города будут установлены светофоры.

Добавим, по поручению главы региона Алексея Текслера дорожники усилили контроль качества работ, производимых в рамках нацпроекта. «В этом сезоне у дорожников новые требования, которые диктует ТР ТС 014/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог". Изменились фракции щебня, ужесточились требования к битуму и щебеночным материалам, а также появился ряд новых показателей качества асфальтобетонных смесей. Будучи участником национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", Челябинская область обязана соблюдать новые требования как к компонентам, так и к готовой смеси», – комментирует исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов.

Так, контроль материалов в областном центре осуществляют сразу несколько лабораторий: самого подрядчика, ООО «Нижавтодорстрой», испытательного центра «УралНИИстром», администрации Челябинска и ОГКУ«Южно-уральский центр дорожных испытаний и исследований». «Проверка, в частности, показывает, соответствуют ли зерновой состав, количество вяжущего, объемная плотность, содержание воздушных пустот, водонасыщение, а также температура асфальтобетонной смеси нормативным требованиям», – поясняет директор ОГКУ «ЮУЦДИИ» Елена Гончаренко.

https://dostup1.ru/economics/Pochti-900-km-dorog-Chelyabinskoy-oblasti-privedut-v-poryadok-v-ramkah-natsproekta_118769.html