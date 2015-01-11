Нельзя беременным, кормящим и больным. Как правильно есть дыню?

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как нужно правильно, а, точнее, без вреда для здоровье, есть дыню.

Любимое многими летнее лакомство – тяжелый для пищеварения продукт, поэтому нужно придерживаться некоторых правил при его употреблении.

По словам экспертов, дыню, как и любой фрукт или овощ, обязательно нужно тщательно вымыть теплой водой, можно даже с мылом, чтобы убрать все токсины. После того, как плод будет разрезан, нельзя оставлять ее на открытом воздухе, а хранить строго в холодильнике.

Из-за того, что дыня тяжело усваивается организмом, не следует запивать ее холодной водой, молочными продуктами и алкоголем, а так же есть натощак – иначе гарантировано расстройство желудка.

Людям, которые страдают от заболеваниями желудочно-кишечного тракта или сахарным диабетом, специалисты вообще рекомендуют отказаться от употребления дыни, то же самое относится к беременным и кормящим мамам.

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