Новороссийск – Озерск: ждём возвращения домой

Озерчане, попавшие в автомобильную аварию под Новороссийском, здоровы и скоро вернутся домой. Ситуацию с пострадавшими жителями округа взял под контроль глава округа Евгений Щербаков.

Озерчане, попавшие в автомобильную аварию под Новороссийском, здоровы и скоро вернутся домой. Ситуацию с пострадавшими жителями округа взял под контроль глава округа Евгений Щербаков.

Как уже ранее сообщалось в СМИ, поздно вечером 7 августа на горном серпантине на 16 километре трассы А-146 "Новороссийск-Керчь" произошло ДТП. Туристический автобус столкнулся с внедорожником. Обе машины рухнули в обрыв. В автобусе находились жители Озерска. К счастью, в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Как только стало известно, что находившиеся в автомобиле пассажиры, жители Челябинска, из которых трое: женщина, 17-летний молодой человек и девятилетняя девочка – погибли, глава региона Алексей Текслер незамедлительно отреагировал на произошедшее.

– Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. За судьбой раненых наши медики будут следить во взаимодействии с коллегами из Краснодарского края. Я желаю им скорейшего выздоровления и возвращения домой, – сказал Алексей Текслер.

По поручению губернатора Челябинской области всем семьям будет оказана материальная помощь. ГУ МЧС России по Челябинской области окажет психологическую помощь семьям погибших и пострадавших. Также правительством Челябинской области будет оказана необходимая помощь в транспортировке тел погибших.

Следует отметить, всего в аварии пострадали более сорока человек, в том числе 12 детей. Возбуждено уголовное дело.

Ситуацию по оказанию помощи пострадавшим озерчанам под свой контроль взял глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

– О трагедии, которая произошла под Новороссийском 7 августа, мы узнали из средств массовой информации. Сначала появилась информация о том, что в аварии пострадали жители Челябинской области, затем выяснилось, что в автобусе также были жители Озерска – женщина 1982 года рождения и её сын 2013 года рождения, – прокомментировал положение дел в настоящий момент заместитель главы округа Олег Ланге.

– По поручению главы округа мы связались с родственниками пострадавших. Выяснилось, что по состоянию на 8 августа озерчане находились в больнице под наблюдением врачей-специалистов. Чувствуют они себя хорошо, тяжёлых травм, каких-либо увечий у них нет. Ребёнок уже ведёт активный образ жизни. Никаких опасных последствий аварии для здоровья нет, наши земляки готовятся к выписке из больницы.

Власти Новороссийска оказали поддержку всем пострадавшим. После выписки из больницы жители Озерска будут доставлены к месту отдыха в Анапу. В соответствии с поручением главы региона по окончании своего отдыха жители Озерска будут доставлены в Челябинск. 16 августа планируется их приезд в Озерск. Также в соответствии с постановлением губернатора в настоящее время управление социальной защиты населения администрации округа совместно с министерством социальных отношений Челябинской области прорабатывают вопрос об оказании этой семье материальной помощи.

Начальник управления социальной защиты смогла созвониться непосредственно с жительницей Озерска, которая заверила её, что у них всё благополучно. Также попавшим в аварию жителям Озерска была предложена помощь в поездке от Челябинска до Озерска, но озерчане пояснили, что доберутся самостоятельно, в Челябинске их будут встречать близкие.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40213/