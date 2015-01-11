Южный Урал идет навстречу многодетным семьям

В июле 2019 года руководитель Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об оказании единовременной материальной помощи многодетным семьям для подготовки к новому учебному году.

Для этой категории населения на федеральном и региональном уровнях установлены различные денежные выплаты и социальные льготы.

Многие семьи начинают готовиться к школе уже в августе. Поэтому принимать документы для оформления единовременной денежной выплаты в Комплексном центре начали ещё в конце июля. По информации управления социальной защиты населения в Озерском городском округе проживает более 600 многодетных семей, 260 из которых находятся в статусе малообеспеченных. Дополнительные средства к началу учебного года будут для этих семей хорошим подспорьем. Размер выплаты в этом году составляет 1500 рублей на одного ребёнка.

– Эта мера социальной поддержки в Челябинской области оказывается уже не первый год, – пояснила начальник управления социальной защиты населения администрации Лилия Солодовникова. – Право на эту меру социальной поддержки в этом году имеют многодетные малообеспеченные семьи и малообеспеченные семьи с детьми инвалидами. Главное условие, чтобы дети уже являлись учащимися образовательных учреждений. Для получения этих средств необходимо обратиться в Комплексный центр.

Маргарита Мартыненко, мама троих детей, уже обратилась в Комплексный центр:

– У нас многодетная семья, старший ребёнок является инвалидом с детства. Мы уже сделали немало операций, а 16 сентября планируется следующая, четырнадцатая по счёту. Лечение проводится в Челябинске, и средств на лечение уходит много.

В этом году в школу пойдёт второй ребёнок, поэтому поддержка от государства для нас очень важна. Очень хорошо, что мы сможем получить эти выплаты, скорее всего, мы потратим их на канцелярские принадлежности, учебные пособия, возможно, что приобретём что-то из одежды.

При обращении многодетным семьям необходимо предоставить: удостоверение личности заявителя, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, справки о составе семьи, справки из образовательных организаций, которые посещают дети, документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за последние три месяца.

Обратиться в Комплексный центр можно до 31 октября 2019 года, кабинет №214 с 09:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов). Денежные средства будут выдаваться на почте до 10 декабря 2019 года.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40217/