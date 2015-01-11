Спортивная летопись Озерска пополнилась новой страницей

Спортивная общественность округа во второй раз собралась у КСК «Лидер», чтобы поздравить тех, чьи фотографии и имена в этом году будут занесены на доску спортивной славы Озерского городского округа.

Следует напомнить, что открытие обновленной доски почёта у КСК «Лидер» состоялось в прошлом году. Было решено посвятить её спортивным достижениям и назвать Доской спортивной славы Озерска. В этом году торжественное мероприятие прошло во второй раз. От имени главы округа Евгения Щербакова всех присутствующих с Днём физкультурника поздравил заместитель главы округа Олег Ланге:

– В настоящее время в округе много сил направлено на создание достойных условий для занятий физкультурой и спортом, – отметил Олег Ланге. – Хочу поблагодарить ветеранов озерского спорта, которые остаются в строю и помогают молодёжи достигать высоких результатов. Отрадно видеть, что доска спортивной славы живёт и у жителей округа есть возможность видеть наших выдающихся спортсменов и следовать их примеру.

Также гостей мероприятия поздравил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Артур Гаврилов, который вручил озерчанину Николаю Баранову удостоверение мастера спорта по авиа моделированию.Кроме того, в этот день грамотами Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области были отмечены работники муниципального учреждения «Арена», труд которых направлен на поддержание порядка и развитие спортивной инфраструктуры округа: заведующая хозяйством Ольга Давыдова, заведующая складом Ольга Пасечник, заместитель директора Илья Голубых. Почётной грамотой главы Озерского городского округа был награждён директор МБУ «Арена» Сергей Родин.

Следует отметить, что на доске спортивной славы размещаются портреты тех озерчан, которые, каждый на своём посту, внесли значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в Озерском городском округе. Занесение на почётную доску проводится ежегодно, сроком на один год, в целях поощрения спортсменов, тренеров, учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования, ветеранов спорта, инструкторов и работников спортивных сооружений. Всего на доске почёта располагаются 48 фотографий.

В 2019 году свидетельства о занесении на Доску спортивной славы Озерского городского округа были вручены:

Макеевой Алле Васильевне тренеру преподавателю по волейболу Детской спортивной школы.

Крайновой Елене Петровне, тренеру-преподавателю по легкой атлетике Детской спортивной школы.

Печерских Андрею Григорьевичу, тренеру-преподавателю по хоккею Детской спортивной школы.

Морозовой Любови Николаевне, тренеру-преподавателю по спортивной гимнастике Детской спортивной школы.

Зыряновой Елене Николаевне, тренеру-общественнику по волейболу.

Петрыкиной Светлане Евгеньевне, тренеру-общественнику по художественной гимнастике.

Романову Евгению Викторовичу, педагогу-организатору Дворца творчества детей и молодежи.

Базылевой Оксане Валерьевне, учителю физической культуры школы №21.

Отрадных Анастасии Геннадьевне, призеру Кубка России по плаванию.

Андрончик Оксане Александровне, победителю и призеру Чемпионата России и Всероссийских соревнований по дартс.

Малышеву Данилу Михайловичу, победителю Кубка и Чемпионата Челябинской области, призеру Первенства УрФО и Первенства России по плаванию.

Прыкину Валерию Евгеньевичу, победителю УрФО по гиревому спорту и тяжелой атлетике.

Сергееву Александру Владимировичу, призеру Чемпионатов и Кубков по гребному слалому.

Соловьёву Артёму Сергеевичу, призёру УрФО, победителю Челябинской области по триатлону.

Неделько Андрею Викторовичу, победителю Чемпионата России, призёру Чемпионата УрФО по парусному спорту.

Зубакову Вячеславу Юрьевичу, призеру Первенства России, победителю УрФО по триатлону.

Вершигоре Милене Евгеньевне, призеру Чемпионата УрФО и финалистке Первенства России по художественной гимнастике.

Денисовой Дане Денисовне, призеру первенства УрФО и финалистке Первенства России по художественной гимнастике.

Шариповой Марине Эдуардовне, победителю Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» по тяжелой атлетике, абсолютному победителю Первенства области по пауэрлифтингу.

Николаевой Анастасии Анатольевне, победителю первенства УрФО, победителю первенства области Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала, победителю Первенства области по тяжелой атлетике.

Яниной Анастасии Александровне, призёру Первенства Ур ФО по боксу.

Кондратьевой Светлане Александровне, призёру первенства Челябинской области по боксу.

Ларионову Никите Михайловичу, призеру первенства Челябинской области по боксу.

Афоньшиной Александре Владимировне, призёру Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» и Первенства Челябинской области по парусному спорту.

Ермошиной Вере Егоровне, заведующей хозяйством спорткомплекса «Стимул» МБУ «Арена».

Пасечник Ольге Васильевне, заведующей складом МБУ «Арена».

Чибисову Сергею Николаевичу, мастеру по ремонту плоскостных сооружений МБУ «Арена».

Плоховой Ирине Петровне, администратору спорткомплекса «Авангард» МБУ «Арена».

Мерзловой Нине Павловне, уборщику производственных помещений МБУ «Арена».

Степановой Елене Евгеньевне, администратору Яхт-клуба «Галс» МБУ «Арена».

Щербаковой Вере Анатольевне, администратору стадиона «Труд» МБУ «Арена».

Седову Олегу Ивановичу, водителю МБУ «Арена».

Васиной Елене Васильевне, победителю и призеру областных соревнований, среди лиц с ограниченными физическими возможностями.

Жемчужной Людмиле Григорьевне, победителю и призеру областных соревнований, среди лиц с ограниченными физическими возможностями.

Гайсину Спартаку Рамильевичу победителю и призеру Челябинской области, среди лиц с ограниченными физическими возможностями.

Алфёровой Наталье Викторовне, призеру Челябинской области, среди лиц с ограниченными физическими возможностями.

Вишняковой Татьяне Валерьевне, победителю и призеру областных и Всероссийских соревнований, среди лиц с ограниченными физическими возможностями.

Лопаткину Александру Артёмовичу, победителю и призеру Чемпионата России, Чемпионата и первенства Челябинской области, среди лиц с ограниченными физическими возможностями.

Кулешову Никите Евгеньевичу призеру Первенства России, победителю Челябинской области по плаванию, среди лиц с ограниченными физическими возможностями.

Бабак Анастасии Александровне победителю и призеру областных соревнований, среди лиц с ограниченными физическими возможностями.

Губайдуллину Галимяну Хакимяновичу, победителю и призеру Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области.

Кутузовой Оксане Борисовне, победителю Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области.

Миняевой Нине Борисовне, победителю Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области.

Шошиной Ирине Геннадьевне, призеру Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области.

Сиротининой Людмиле Владимировне, победителю и призеру Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области, Призер Спартакиады ветеранов России по легкой атлетике в г. Новосибирске.

Воропаевой Надежде Александровне, капитану женской сборной по волейболу победителю Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области.

Наумчаку Виктору Дмитриевичу, капитану мужской сборной по волейболу победителю Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области

Денисовой Елене Ефимовне, бессменному председателю КФК «Восход».

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40235/