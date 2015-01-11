Нацпроект «Жилье и городская среда»: темпы строительства на Южном Урале планируется увеличить почти в 2 раза

Более 10 тыс. южноуральцев улучшат жилищные условия, тысячи приобретут и построят новые квартиры, сотни тысяч получат возможность комфортно и приятно проводить время на улицах – во дворах и на благоустроенных общественных пространствах: в парках, скверах прогулочных зонах.

Реализация предусмотренных нацпроектом целей и задач на территории Челябинской области осуществляется в рамках трех федеральных проектов: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды».

«Цель федерального проекта "Жилье" – увеличение объемов жилищного строительства к 2024 году до 120 миллионов квадратных метров в год, в том числе в Челябинской области – до 2,15 миллиона квадратов», – говорит куратор нацпроекта на Южном Урале, исполняющий обязанности вице-губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

По состоянию на 1 января 2019 года в стадии строительства находились 467 многоквартирных дома общей площадью около 3 миллионов квадратных метров. До конца года застройщики планируют завершить строительство и сдать в эксплуатацию 158 многоквартирных домов жилой площадью 968 тысяч квадратных метров. «С учетом сложившегося в предыдущие годы уровня объемов индивидуального жилищного строительства в размере 450-660 тысяч квадратных метров план по вводу жилья в 2019 году – а это 1 миллион 360 тысяч – будет выполнен», – добавляет он.

Напомним, глава Челябинской области Алексей Текслер неоднократно говорил о том, что жилищное строительство не должно сводиться только к возведению домов – застройщики, по его мнению, обязаны застраивать микрорайоны комплексно: «Нужно сразу, а не вдогонку, создавать всю необходимую инфраструктуру для людей, приобретающих жилье в новых микрорайонах, то есть предусматривать на территории застройки и детсады, и школы, и поликлиники, и места, куда жители могут сходить и провести свое время. Должна быть спортивная составляющая. Будем ставить задачу застройщикам применять самые современные комплексные формы застройки», – настаивает глава региона.

Во второй федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» включены все аварийные многоквартирные дома с датой признания до 1 января 2017 года и не расселенные по состоянию на 1 января 2019 года. В Челябинской области в рамках регионального проекта в срок до 1 сентября 2025 года планируется расселить аварийный жилищный фонд в объеме более 188 тысяч квадратных метров, свои жилищные условия улучшат 10,46 тысячи южноуральцев.

«Реализация мероприятий проекта осуществляется в рамках областной адресной программы "Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области". Решением правления Фонда ЖКХ от 13 июня 2019 года одобрена заявка Челябинской области на предоставление финансовой поддержки в 2019 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в объеме 590,15 миллиона рублей. Подписано дополнительное соглашение о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ. Из областного бюджета на софинасирование указанных мероприятий предусмотрены средства в объеме 147,53 миллиона рублей. Таким образом, всего на переселение в рамках регионального проекта будет направлено 737,69 миллиона рублей», – сообщил на заседании под руководством уральского полпреда Николая Цуканова куратор нацпроекта в на Южном Урале Сергей Шаль.

Он добавил, что в 2019 году в рамках адресной программы бюджетные средства направляются девяти муниципальным образованиям на расселение в период 2019-2020 годов аварийного фонда в объеме 19,8 тысячи квадратных метров – это Кыштымский, Копейский, Магнитогорский, Челябинский городские округа, Еманжелинский, Коркинский, Пластовский, Саткинский, Увельский муниципальные районы.

Кроме того, в 2019 году для продолжения мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области» предусмотрен 431 миллион рублей для расселения аварийного фонда в объеме 11,4 тысячи квадратных метров (Копейск, Троицк, Челябинск и Саткинский район.

Третий проект, который реализуется в рамках национального проекта, «Формирование комфортной городской среды». За его реализацией пристально следят не только власти, но и депутаты и широкая общественность.

«В национальном проекте предусмотрено, что к концу 2024 года в Челябинской области должны быть благоустроены 795 общественных пространств, не менее 350 дворовых территорий. Индекс качества городской среды должен вырасти на 30 процентов, а количество городов с неблагоприятной средой – сократиться в два раза», – комментирует вице-спикер Законодательного Собрания Челябинской области, председатель профильного комитета ЗСО Олег Голиков.

По словам куратора нацпроекта Сергея Шаля, по поручению главы региона Алексея Текслера работа над реконструкцией общественных пространств была ускорена, а финансирование увеличено. «С учетом софинансирования из областного бюджета объем финансирования создания комфортной городской среды составляет в 2019 году 1 миллиард 416 миллионов рублей, что на треть выше уровня прошлого года. Данные средства, как и в 2018 году, направлены во все 43 муниципальных образования на благоустройство 344 дворовых и 190 общественных территорий», – пояснил исполняющий обязанности вице-губернатора.

Он добавил, что данные работы завершены в 48 территориях в Чебаркульском, Кизильском и Красноармейском районах, Пласте, Коркино, Катав-Ивановске, Еткуле, Еманжелинске и Магнитогорске, в 296 дворах работы продолжаются. Из 190 общественных территорий завершены работы по 11-ти – в Катав-Ивановске, Кунашаке, Кизильском, Красноармейком, Сосновском и Увельском районах, ведутся работы по 178 территориям.

Все работы по благоустройству планируется завершить до 1 ноября 2019 года.

Напомним, запрос на комфортную городскую среду стал одним из самых частых после смены главы региона – об этом сам Алексей Текслер неоднократно говорил со ссылкой на свои соцсети.

«Во всех муниципалитетах, где живет более тысячи человек, должны быть утверждены пятилетние программы благоустройства, причем сформированные непосредственно с участием жителей. Там, где мы живем, должно быть чисто, опрятно, комфортно. Зимой должен быть убран снег на тротуарах и во внутриквартальных проездах. Летом – сделано озеленение. Круглый год – обеспечена уборка и поддержание порядка на общественных пространствах. Приведем в порядок все подходы и подъезды к школам, детским садам, больницам, поликлиникам и ФАПам. Соответствующие поручения даны», – заверяет Алексей Текслер жителей территорий в ходе рабочих поездок.

https://dostup1.ru/economics/Natsproekt-Zhile-i-gorodskaya-sreda-tempy-stroitelstva-na-Yuzhnom-Urale-planiruetsya-uvelichit-pochti-v-2-raza_118988.html