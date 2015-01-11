День физкультурника в Метлино стал главным спортивным событием сезона

Жители с энтузиазмом поддержали идею возродить в посёлке День физкультурника. На стадионе собрались как ветераны спорта, так и молодёжь, и просто любители активного отдыха в возрасте от шести до 79 лет.

По мнению депутата Собрания депутатов Озерского городского округа Ольги Хакимовой, прекрасная традиция возродилась в посёлке спустя два десятка лет:

– Многие жители пришли на праздник целыми семьями, и не только с мамами и папами, но даже с бабушками и дедушками. Очень отрадно было видеть маленьких детей, поскольку любовь к спорту надо прививать с раннего возраста. Программа была насыщенная. К жителям поселка присоединились их гости, которые приехали к своим родным на лето.

Приветственным словом открыли праздник: начальник отела администрации по посёлку Метлино Лариса Кунакбаева и учитель физкультуры школы №35 Лидия Рыбакова. Затем спортивные баталии закипели на всех площадках стадиона: мини-футбол, волейбол, бег на дистанции 60 и 100 метров, рывок гири, "народный" жим, армреслинг, скандинавская ходьба, бег на каблуках, ходьба на ходулях, семейные забеги, перетягивание каната.

– День прошёл просто потрясающе. Спортивные состязания проходили в течение нескольких часов, но эмоциям участников и зрителей не было предела. Глаза детей горели от восторга, все соревновались с огромным желанием. Идея возродить в посёлке День физкультурника оказалась востребованной. Надеемся, что теперь будем проводить его ежегодно, – отметила Ольга Хакимова.

В организации мероприятия активное участие принимали инструкторы по спорту: Марс Вильданов, Альберт Хисаметдинов, Виль Хамитов, Спартак Гайсин, Инесса Шакирова, а также учителя физкультуры Лидия Рыбакова и Валерий Рыбаков, которые работали на площадках, и сами успевали участвовать в состязаниях. По итогам соревнований лучшие из участников были награждены памятными медалями и подарками.

Организаторы выражают благодарность коллективу и руководителю МБУ «Арена» Сергею Родину.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40251/