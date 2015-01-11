В Снежинске стартовала Всероссийская смена «Юниоры AtomSkills»

Сегодня, 13 августа, в Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) стартовала Всероссийская проектная инженерная смена «Юниоры AtomSkills» – десять дней школьники из разных уголков страны будут обучаться инженерному мастерству и менеджменту, при этом, как и положено в детском лагере, будут петь песни у костра и участвовать в развлекательных мероприятиях.

Всероссийская смена организована в рамках реализации четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между РФЯЦ – ВНИИТФ, администрацией Снежинска, НИЯУ МИФИ и Корпоративной академией Росатома.

Обращаясь к участникам смены в день ее открытия, заместитель директора ВНИИТФ по управлению персоналом Вадим Абакулов отметил, что юниоры AtomSkills в Снежинске смогут прикоснуться к истории атомной отрасли, узнать, с чего все начиналось и как это работает сегодня.

Глава города Игорь Сапрыкин отметил, что ребята также познакомятся с предприятием РФЯЦ – ВНИИТФ и самим атомградом.

Касаясь непосредственно работы инженерной смены, руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ Оксана Линник добавила, что у школьников будет возможность «заглянуть в профессии будущего», а также создать нечто новое, что изменит жизнь в ЗАТО Росатома к лучшему.

От лица Корпоративной академии Росатома участников смены приветствовала менеджер проектов Центра по развитию рабочих и инженерных компетенций Наталья Киселева. Она пожелала ребятам быть во всем на шаг впереди, стать единой командой и открыть свои таланты.

Основной площадкой для проведения мероприятий смены «Юниоры AtomSkills» является СФТИ НИЯУ МИФИ. На базе СФТИ организована работа по двум трекам, проектному и инженерному, практика в лабораториях, мастер классы «Воображение 3D» и «Гаджетомания», интеллектуальные игры «Полный абзац» и «Театр профессий», инженерный конкурс по занимательному сопромату.

Большинство ребят (6 команд) принимают участие в работе инженерного трека. Они сначала пройдут профпробы «Try-a-skill: Кто ты в атомной отрасли?», которые организованы по шести компетенциям (инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, изготовление прототипов и т.д.), востребованным на предприятиях Росатома. В рамках профпроб школьники получат теоретические знания, которые позже будут отрабатывать на практике на базе специализированного центра компетенций «Инженерный дизайн CAD» и технических лабораторий Junior AtomSkills. Планируется, что в завершение каждая команда выполнит инженерный проект по созданию действующего прототипа устройства для работы в зонах, опасных для человека.

Еще три команды юниоров принимают участие в работе проектного трека. Под руководством экспертов из РФЯЦ – ВНИИТФ, Института Шифферса, Фонда «Центр стратегических разработок “Северо-Запад”», НТИ НИЯУ МИФИ школьники знакомятся с технологиями мышления, которые применяют в своей работе руководители мировых корпораций, государственные деятели и предприниматели. Позже ребята попробуют разработать проекты по развитию городской среды и предприятий атомной отрасли: создать «умный» переход, найти решение экологической проблемы озера Касли и повысить городскую энергоэффективность за счет «умных» приборов.

Отдыхать от насыщенной работы юниоры будут в уютном детском оздоровительном центре «Орленок» им. Г.П. Ломинского.

Защита проектов и церемония закрытия смены состоится 20 августа.

Всего в смене принимают участие 64 школьника в возрасте от 14 до 17 лет из Москвы, Владивостока, Челябинска, Екатеринбурга, Курчатова, Глазова, Новоуральска, Трехгорного, Лесного, Заречного, Березников, Озерска и Снежинска. Это победители чемпионатов WorldSkills Junior, проектных и инженерных школ, соревнований, олимпиад, конкурсов.

Основные цели и задачи смены: вовлечение школьников в движение «Юниоры АтомSkills», развитие интереса в сфере инженерно-технического творчества и проектной деятельности, создание условий для освоения и развития инженерно-технических и социальных компетенций, содействие профессиональной ориентации и осознанному выбору траекторий образовательных – в НИЯУ МИФИ и карьерных – на предприятиях Госкорпорации «Росатом».

Движение Юниоры AtomSkills, инициированное Госкорпорацией «Росатом» в 2017 году, объединяет школьников и родителей, учителей и преподавателей, наставников и экспертов вокруг развития инженерно-технического творчества в городах присутствия Госкорпорации. Уже проведены проектные инженерные смены в Лесном (2017, 2018гг.) и Новоуральске (2019 г.).

https://dostup1.ru/society/V-Snezhinske-startovala-Vserossiyskaya-smena-Yuniory-AtomSkills_119036.html