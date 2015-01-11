Смерч высотой 70 метров прошелся по Кыштыму

Тяжело пережили минувшие сутки жители Кыштыма – здесь прошелся смерч высотой 70 метров.

Результат непогоды – сорванные крыши, вырванные с корнем березы и рябины, а также тысячи людей без электроснабжения.

Журналисты местной газеты «Кыштымский рабочий» сообщают, что аварийные работы проводились всю ночь и продолжаются до сих пор. В большинстве домов электроснабжение уже восстановили.

В поселке Увильды очевидцы наблюдали настоящий смерч. Высота облачного столба составляла порядка 60-70 метров.

Основной удар стихии пришелся на санаторий МВД «Лесное озеро», затем вихрь ушел в сторону озера, где растворился.

«Смерч снес примерно 120 "квадратов" крыши спортзала. Кровлю выдрало вместе с элементами обрешетки и выбросило рядом на газоны. Хорошо, что в это время на улице не было людей. Местами поврежден забор из профнастила общей площадью 130 квадратных метров. Ветер снес его вместе с забетонированными столбами. На территории санатория в результате смерча выкорчеваны рябины и березы», – сказал и. о. заместителя начальника по медицинской части санатория МВД «Лесное озеро» Андрей Торшин

Несколько деревьев упало и в самом поселке Увильды.

https://dostup1.ru/accident/Smerch-vysotoy-70-metrov-proshelsya-po-Kyshtymu_119066.html