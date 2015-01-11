Новости Службы спасения

13 августа в 20.35 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа позвонила озерчанка с просьбой вскрыть дверь квартиры ее сына, т.к. он долгое время не отвечает на звонки и стук в дверь.
На место происшествия выехали представители полиции и дежурная смена спасателей.
Спасатели при помощи спасательной лестницы проникли в квартиру через балкон, вскрыв балконную дверь. В квартире обнаружили безжизненное тело пострадавшего (45 лет). Труп передали представителям УВД.
Ключевые теги: служба спасения, происшествие.
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