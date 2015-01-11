Новости Службы спасения

13 августа в 20.35 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа позвонила озерчанка с просьбой вскрыть дверь квартиры ее сына, т.к. он долгое время не отвечает на звонки и стук в дверь.

На место происшествия выехали представители полиции и дежурная смена спасателей.

Спасатели при помощи спасательной лестницы проникли в квартиру через балкон, вскрыв балконную дверь. В квартире обнаружили безжизненное тело пострадавшего (45 лет). Труп передали представителям УВД.