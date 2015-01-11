Ущерб на миллионы рублей. В Челябинской области ввежен режим ЧС из-за засухи

На юге области, сразу в двух районах – Абзелиловском и Карталинском – ввели режим ЧС из-за засухи. Там вот уже которую неделю нещадно палит солнце, и фермеры начали было поговаривать о неурожае. По данным правительства области, ущерб предварительно оценивается в 57 миллионов рублей.

Конечно, многие аграрии подстраховались и вместо, скажем, пшеницы – посадили озимые, подсолнечник, рапс, лён и кукурузу. Спасением может стать и агро страхование. При заключении договора власти компенсируют земледельцу половину страхового взноса. А вот как борются с жарой на местах? – вести с полей у Ананстасии Ишеменевой.

+ 40. Такая рекордная температура была зафиксирована в июле. В Абзелиловском районе, который в списке тех, где объявлена ЧС, из-за засухи, говорят, сделали ставку на озимые. Они напитались весенней влаги и дали неплохие показатели. Рожь – 9 центнеров с гектара. Не останется без кормов и скот.

«Мы подстраховались в надежде, что вторая половина – будут дожди, а у нас так бывает все-таки, и мы посеяли вика с овсом. И достаточный запас кормов мы сделали с сенажа», – комментирует Раиль Фахрисламов, председатель СПК “Красная Башкирия”.

В “Красной Башкирии” используют технологию ноу-тил. То есть здесь поля не пашут, не рыхлят, что позволяет максимально сохранять влагу с весны. Поэтому засуха влияет, но без урожая хозяйство не останется. Надеются собрать и пшеницу, и ячмень, и другие культуры.

Засеяли не только зерновыми, но и почти 50% полей Красной Башкирии – маслячными. В этом году и подсолнечник, и рапс, и лен. Урожай будет хороший, так как эти культуры созревают во второй половине лета. А сейчас пошли долгожданные дожди. За ночь после ливней в почву попало до 30 мм влаги – как раз на полив подсолнечника и кукурузы.

Но зацепившийся за Южный Урал циклон уже никак не повлияет на урожай в Карталинской районе. Здесь также введен режим ЧС. Ущерб – почти 57 миллионов рублей.

«При этом самым правильным механизмом является агро страхование. В случае обращения предприятий, имеющих договора страхования, 50 процентов страхового взноса компенсируется за счет средств областного и федерального бюджетов», – поясняет Алексей Кобылин, и. о министра сельского хозяйства.

В ближайшее время чрезвычайную ситуацию в связи с засухой готовятся объявить еще в двух муниципальных образованиях Челябинской области – Агаповском и Варненском районах. Но Алексей Кобылин подчеркнул, что плановый показатель по сбору зерна будет выполнен.

https://www.cheltv.ru/317609-2/