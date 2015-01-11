Живи, малыш, живи

В Детском эколого-биологическом центре появился новый питомец - детеныш косули. Подобрали животное жители Озерска около города Каменск –Уральского. Косуля ослаблена, не может вставать на ножки, смотрит на людей доверчивыми глазами, как будто прося помощи.

В ДЭБЦ малыша осмотрели и оказали первую помощь. Педагог Ослина Ирина Владимировна ставит косуле уколы, кормит молоком из соски. Ему около 3 месяцев. И он уже может есть и травку.

Воспитанники и педагоги Центра переживают за малышку и желают ей быстрейшего выздоровления.

Для справки:

Косуля — животное небольших размеров чуткое и грациозное с длинной красиво изогнутой шеей, короткими ногами, заканчивающимися острыми копытцами. Средняя высота в холке — 80 см, длин тела — 1–1,4 м. Морда тупая с большими выпуклыми глазами. Уши, заострённые кверху, составляют чуть больше половины длины черепа. Второе название животного — дикая коза. Задние ноги животного длиннее передних, что обуславливает движение преимущественно скачками, позволяет совершать прыжки высотой более двух и длиной до шести метров, завораживающие своей красотой.

Заместитель директора Смирнова О.А.