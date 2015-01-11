Озерское образование на пороге учебного года

Начальник управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова приняла участие в работе Южно-Уральского педагогического собрания, где, по традиции, были подведены итоги прошедшего учебного года, определены задачи и приоритеты года следующего.

Мероприятие состоялось в Челябинске 15 августа, открыл его глава Челябинской области Алексей Текслер. В ходе пленарного заседания он обратился к присутствующим и в их лице ко всему образовательному сообществу Южного Урала:

- Начало учебного года – всегда важный день для многих южноуральцев. Абсолютно все сферы жизнедеятельности опираются на человеческий капитал, который формирует система образования. В этом смысле она неотделима от экономического, социального, культурного, а в последнее время и цифрового пространства Челябинской области. Какую бы отрасль мы ни задумали развивать, начинать нужно именно с образования. И поэтому государство, в том числе на региональном уровне, должно вкладывать в эту сферу значительные силы и средства.

Глава региона подчеркнул, что в Челябинской области так и происходит: серьезные вложения производятся в ремонт и оборудование образовательных организаций. Отдельной строкой, с самым пристальным контролем и вниманием, идет обеспечение комплексной безопасности во всех учреждениях. Решается поставленная Президентом России задача по созданию достойных условий для педагогического сообщества: повышается уровень заработной платы, работают социальные гарантии. Дополнительные возможности открывает участие в национальном проекте «Образование»: в течение трех ближайших лет в регион придут федеральные средства в объеме более 2 млрд рублей на развитие инфраструктуры, создание цифровой образовательной среды, новых высокотехнологичных ученических мест, обновление содержания и технологий обучения как для школьников и студентов и, что очень важно, для учителей.

Алексей Текслер проявил максимальную заинтересованность в том, чтобы образовательные организации были готовы к новому учебному году:

- Безопасность детей и качественное обеспечение учебного процесса – это наша с вами солидарная ответственность.

Глава Челябинской области также поздравил всех работников системы образования с очередным учебным годом и поблагодарил за самоотверженный труд и огромный вклад в развитие региона.

По словам Любови Горбуновой, практически все, о чем говорил в своем обращении к Южно-Уральскому педагогическому собранию Алексей Текслер, реализуется в Озерском городском округе.

Любовь Горбунова:

- На сегодняшний день порядка 70 процентов образовательных организаций округа готовы к новому учебному году, остальные – пройдут проверку на следующей неделе. Тогда же будут подведены общие итоги.

В 2019-2020 учебном году сядут за школьную парту более 950 первоклассников, предположительно 10 молодых педагогов начнут свою профессиональную деятельность в детских садах и школах.

В летний период в образовательных организациях осуществлялись плановые текущие ремонты, в ряде учебных кабинетов и дошкольных групп менялись деревянные оконные блоки на пластиковые и обновлялось половое покрытие, производились ремонт и покраска фасадов.

2019 год – начало реализации национальных проектов. Один из них - «Образование». В его рамках уже в 2019 году за счет средств местного бюджета будут открыты: коррекционная группа на 12 мест в ДС «Родничок» (п. Новогорный), группа для 10 детей до одного года в ДС №1. В 2020 году на условиях софинансирования с областным бюджетом еще две группы для такого же возраста детей на 20 мест в ДС №1, две коррекционные группы для детей с ОВЗ на базе ДС №58.

В 2020 году в рамках нацпроекта школа №41 (п. Новогорный) обновит материально-техническую базу для преподавания предметов «Технология», «ОБЖ», «Информатика» и «Математика», три коррекционные школы (№№29,34,36) – оборудование для коррекционной работы. 15 школ будут обеспечены интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 мб/с (город) и не менее 50 мб/с (село).

29 августа состоится традиционная городская конференция педагогических работников Озерского городского округа. Тема этого года – Развитие образования Озерского городского округа в едином образовательном пространстве Челябинской области. Основная задача конференции – проанализировать итоги деятельности прошедшего учебного года и определить основные направления и задачи нового учебного года на основе реализации национального проекта «Образование».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40284/