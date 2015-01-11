Ответственность за вождение в состоянии опьянения

В июле 2019 года инспектором ДПС ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск был задержан автомобиль под управлением 33-х летнего жителя Озерска находившимся за рулем транспортного средства с признаками алкогольного опьянения. После прохождения медицинского освидетельствования состояние алкогольного опьянения водителя подтвердилось.

В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что нарушитель был лишен водительского удостоверения за совершение подобного административного правонарушения по части 1 статьи 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, срок которого еще не истек.

Таким образом, отделом дознания в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Максимальная санкция по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Правила дорожного запрещают управление транспортным средством в состояние опьянения (алкогольного, наркотического или т.д.). За данное правонарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть привлечен к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1.5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 тыс. руб. ( ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Аналогичная ответственность предусмотрена и за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ), а так же за отказ от освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Лица, не имеющие водительского удостоверения, либо лишенные права управления транспортным средством и управляющие автомобилем в состоянии опьянения (равно как и отказавшиеся от медицинского освидетельствования) могут быть подвергнуты административному аресту на срок от 10 до 15 суток, либо оштрафованы на 30000 рублей.

Водители, ранее подвергавшиеся административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющие судимость за совершения преступления предусмотренного по ч.2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусматривающей наложение штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период от 1 до 2 лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Уважаемые водители! Берегите свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!