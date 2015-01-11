Завтра в Озерске состоится торжественная закладка капсулы в честь начала строительства «Высоты»

В Озерске при участии акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова состоится торжественная закладка капсулы в честь начала строительства Ледовой академии «Высота»

21 августа в 16.00 в городе Озерск Челябинской области (ул. Кирова, 16 «А») состоится торжественная закладка капсулы в честь начала строительства Ледовой академии «Высота». Участие в мероприятии примут глава Челябинской области Алексей Текслер, председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров, представители производственного объединения «Маяк» (входит в ГК «Росатом»), глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

Соглашение о строительстве Ледовой академии «Высота» было подписано Группой ЧТПЗ, ГК «Росатом» и Правительством Челябинской области в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Согласно документу к марту 2021 года в Озерске будет построен многофункциональный спортивный комплекс общей площадью 10 000 квадратных метров, отвечающий всем современным стандартам и требованиям.

После торжественного мероприятия состоится пресс-подход, в ходе которого представители сторон соглашения ответят на вопросы журналистов.

Справочно:

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2018 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

Менеджер по связям с общественностью ПАО «ЧТПЗ»