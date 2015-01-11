В рамках подготовки к чемпионату JuniorSkills на базе Озерского технического колледжа действует летний образовательный лагерь

Обучение в нем проходит по двум компетенциям «Лабораторный химический анализ» и «Мехатроника» и в две смены: в первую смену новые знания получали химики, во вторую – мехатроники.

В движении WorldSkills юниорская ветка появилась достаточно давно. Идея готовить озерских детей к чемпионатам Skills стала совместным проектом градообразующего предприятия и Озерского технического колледжа. Так, в июльской смене для химиков приняло участие 13 школьников.

- В лагере наш день начинался с теоретических знаний, - рассказывает участница смены по компетенции «Лабораторный химический анализ» Ярослава Прозорова (10 класс, школа №27). - После обеда мы старались применять их на практике. За 18 дней смены я узнала много нового для себя: познакомилась с фотометрией, аналитической химией, узнала, как измеряется жесткость воды. В сентябре я продолжу расширять свои знания в этой области: буду заниматься на факультативах в ОзТК, а в будущем году мне бы хотелось попасть в сборную команду на чемпионат AtomSkills.

Сейчас в ОзТК в самом разгаре профильная смена по компетенции «Мехатроника». В ней участвуют ученики 8-10 классов. Они знакомятся с чемпионатным движением WorldSkills и…с настоящими чемпионами. В качестве примера для подражания с ребятами бок о бок работали золотые мехатроники Салават Юсупов и Никита Норкин. Прославленные «маяковцы» готовились к мировому чемпионату WorldSkills, который 22 августа стартовал в Казани.

- Я немного знакомлю ребят с теорией, - поясняет преподаватель детского лагеря по компетенции «Мехатроника», победитель отраслевого чемпионата 2019 года Руслан Юрченко, - но больше все-таки стараюсь дать практические навыки, замотивировать их к дальнейшему изучению нашей компетенции. Для тех школьников, которые по окончании летнего лагеря захотят дальше изучать мехатронику, проявят желание участвовать в чемпионатах, для них будут организованы факультативные занятия во второй половине дня.

Заведующий лабораторией АСУ ТП ОзТК, организатор летнего лагеря по компетенции «Мехатроника» Дмитрий Горбунов:

- За 2 года существования школы мы уже добились существенных результатов: ученики школы №32 в прошлом году стали победителями чемпионата профмастерства высокотехнологичных отраслей промышленности Hi-Tech. А сборной команде школы № 32 и лицея №39 удалось принять участие в национальном чемпионате. Так что «Мехатроника» - это перспективное и высокотехнологичное направление, которое необходимо развивать.

Логичным завершением летнего обучения для ребят станет участие в соревнованиях Hi-Tech, которые состоятся осенью этого года. В дальнейшем, возможно, именно озерские школьники будут представлять Россию на международном уровне в чемпионате WorldSkills.

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/v_ramkakh_podgotovki_k_chempionatu_juniorskills_na_baze_ozerskogo_tekhnicheskogo_kolledzha_deystvuet/