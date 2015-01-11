У главы региона закончился «красный блокнот»

Накануне завершилась рабочая поездка Алексея Текслера в Снежинске. По традиции руководитель Челябинской области вручил главе округа синюю папку - в ней все проблемные вопросы города, с которыми в ближайшее время местным властям надо будет разобраться.
"Снежинск – город молодой, перспективный. Понятно, что его основа – предприятие, которое существует в структуре "Росатома", у него серьезные перспективы. Думаю, нет сомнений в том, что наш атомный щит надежен благодаря и работе жителей Снежинска. Тем не менее развитие предприятия не может идти в отрыве от социального развития города, и здесь остаются определенные проблемы. В вопросах медицины работаем с федеральным центром. По дорогам в этом году мы приняли ряд решений о начале наведения порядка, будем продолжать это делать дальше", - отметил Алексей Текслер.
Кстати, после окончания визита в Снежинск у главы региона закончился очередной красный блокнот. Туда Алексей Текслер записывает первоочередные, срочные вопросы. На посту руководителя области Алексей Текслер сменил уже несколько таких записных книжек.
https://gubernia74.ru/articles/policy/1092322/
Ключевые теги: Текслер, Снежинск, рабочий визит.
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