С лицеем – через тернии к звездам

Закончилась пора поступлений, а значит, пришло время вспомнить о тех, без кого наши победы никогда не стали бы реальностью; о тех, кто был с нами все эти долгие 7 лет; о тех, кто вел меленьких неразумных детей по сложном, тернистому пути к вершинам и самым заветным мечтам.

Выпускники Лицея №39 о любви к своему учебному заведению, педагогах, трудностях в учебе и об особенной атмосфере лицея:

Екатерина Санникова. НИУ «Высшая школа экономики», факультет компьютерной лингвистики:

"Лицей — это то место, где можно обрести огромное количество друзей. Все мои теперь уже бывшие одноклассники — в той или иной степени моя семья, и почти с каждым из них у меня связаны самые тёплые воспоминания. Лицеисты — это действительно те, кто хотят учиться; это те, с кем всегда можно обсудить олимпиады и вузы; это те, кто сможет помочь с тем, что не до конца ясно в новой теме; а самое главное — это те, с кем уж точно не заскучаешь на уроках. Не менее важная часть Лицея — педагогический состав. Я абсолютно уверена, что мой результат ЕГЭ — это заслуга моих учителей, ведь подготовка к экзамену ведётся методично и равномерно, а потому нет никакой спешки и есть время для того, чтобы знания уложились в голове. Поездив на многочисленные курсы и побывав на различных подготовках, пообщавшись со школьниками с самых дальних уголков Челябинской области, я могу с уверенностью сказать, что с учителями мне очень сильно повезло. Я бесконечно благодарна им за понимание и поддержку, за то, что помогали двигаться вперёд и объясняли, когда было совсем непонятно, а также за семейную атмосферу и за то, что школьные годы я буду вспоминать с улыбкой на лице."

Павел Коневских. МГУ им. Ломоносова, факультет фундаментальной математики и механики: "Честно говоря, я не хотел идти в лицей. Когда ты только заканчиваешь четвертый класс, компания, с которой ты общаешься, кажется важнее учебы, а потому резкая смена окружения была крайне болезненной для меня. Но в итоге родители настояли, и я поступил. Доволен ли я? Да. Весь этот путь длинною в 7 классов дал мне настоящую гору знаний по сравнению с обычной школой. Это круговорот участия в олимпиадах и реального выбора области знаний, в которую ты вкладываешь свой интеллект. Отдельно я бы хотел написать о преподавателях. Я не педагог, но любому станет очевидно, если он поучится в лицее, что учителя только и заинтересованы в том, чтобы даже самый последний двоечник не только владел предметом, но и знал его. За это и главная благодарность: все то, что в меня вкладывали эти 7 лет, обернулось поступлением в главный вуз страны, а это все же достижение! В общем, лицей для меня оказался местом, где научат любого, да еще и так, что можно будет горы свернуть со своими знаниями. А я еще и не говорил о многочисленных мероприятиях и самых приятных людях, которые учатся в этих стенах. Очень грустно покидать это место, но новые свершения ждут!"

Анастасия Алексина. МГУ им. Ломоносова, факультет журналистики: "Своим поступлением я в особенности обязана учителям литературы, английского языка и истории. Это те люди, которые сделали мою мечту возможной.

При этом уникальность лицея заключается в том, что твои знания и кругозор не заканчиваются на педагогах-предметниках. Это целый механизм, который из года в год

вкладывает в детские головы информацию из самых разных областей. Я, как человек, связанный с литературой, за эти 7 лет узнала не только про параллели между «Мертвыми душами» и «Божественной комедией», но и о том, почему время падения тела не зависит от его массы, о том, почему, бросая в воду NaCl (поваренную соль), мы в итоге не едим суп с соляной кислотой HCl и о множестве, множестве других вещей, которые никогда не открылись бы мне, не будь я частью этой большой дружной семьи, где каждый человек заинтересован в твоем успехе и готов в любое время тебе помочь, что-то объяснить или подсказать."

Злата Санникова. МГУ им. Ломоносова, факультет социологии: "Таким успехом я обязана и месту, где училась на протяжении 7 лет. Мой лицей подарил мне окружение, которое состояло из очень умных мотивированных ребят. Общаясь с такими людьми, я сама становилась лучше и, надеюсь, другим тоже помогала развиваться. Также хочу отметить своих учителей: Теличко Анну Владиславовна и Гагарину Александру Борисовну (русский и английский языки). Они помогли мне написать ЕГЭ на высокие баллы и привили любовь к своим предметам. Я благодарна лицею за пройденный мной путь и множество дверей, открывшихся передо мной."

Арсений Липунов. РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, факультет химической технологии нефтегазового комплекса: "Так, хочу начать с того, что лицей - это не обычная школа общего образования, лицей - это школа, в которой тебя готовят к поступлению в хороший вуз. Вся атмосфера этого учебного заведения как бы гласит своим ученикам: вы попали в это место, чтобы поступить, главное - учитесь! Здесь все получат первоклассные знания, которые дают учителя - люди, любящие свою работу и заботящиеся о каждом ученике как о родном ребенке. Конечно, учиться не просто: нельзя балбесничать на уроках, потому что все об этом обычно потом очень жалеют, нельзя не делать домашние задания, потому что учителя задают их не для себя, а для самих же учеников, чтобы они потом отлично написали ЕГЭ. Я благодарен своему Лицею за атмосферу, за то, что тут меня научили учиться, и за то, что в итоге я смог поступить в лучший нефтегазовый университет страны. Я горжусь тем, что учился в таком месте!"

Екатерина Царева. ДВФУ, факультет востоковедения и африканистики: "Что дал мне лицей? В первую очередь, он научил меня учиться, показал мне, что это не только важно, но и интересно. Главное – выйти из зоны комфорта, из школьной программы, зазубренной поколениями учеников от корки и до корки, и начать искать то, что увлекает именно тебя. Лицей показал мне, что не стоит скрывать свои увлечения и бояться ошибок. Когда я робко заикалась на уроке литературы о книге, которая вряд ли когда-либо появится на полках школьной библиотеки, или спрашивала учителя истории о теории, к которой ученые относятся со скепсисом, лицей всегда поддерживал, объяснял, давал пищу для размышлений. Я искренне благодарю этому месту за то, кем я стала."

С любовью к своей alma mater,

Выпускники 2019 года