Маячок или Плутоша: в Озерске выбирают имя для кенгуренка

В Озерске выбирают имя для пятимесячного детеныша кенгуру, который на днях появился в эколого-биологическом центре.

Незадолго до этого юные натуралисты написали врио губернатора Алексею Текслеру в соцсетях и рассказали о печальном событии – в центре после 15 лет жизни умер северный олень, которого любили горожане. Текслер обратился к гендиректору ПО «Маяк» Михаилу Похлебаеву, который в ходе визита врио губернатора в город передал юннатовцам нового подопечного – маленького кенгуренка.

Животное привезли из зоопарка Екатеринбурга. На мини-ферме для кенгуру Беннетта (этот вид по размеру значительно меньше своего австралийского собрата) нашелся просторный вольер.

Теперь горожане могут предложить имя для малыша в соцсетях. Автор лучшего варианта получит фирменный термос. Голосование продлится до 25 августа, победителя назовут 27-го. Озерчане уже предложили назвать малыша Маячком, Плутошей, Графитом, Протоном, а также Мишей, Тимошей, Озериком или Росатиком.

https://dostup1.ru/society/Mayachok-ili-Plutosha-v-Ozerske-vybirayut-imya-dlya-kengurenka_119327.html